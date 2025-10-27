Які сидерати не можна сіяти - дві культури, що виснажують ґрунт і шкодять овочам

Людина сіє сидерати на городі. Фото: Pinterest

Не всі сидерати приносять користь — деякі навпаки висмоктують із землі поживні речовини й заважають овочам рости. Експерти назвали дві культури, які краще не висівати взагалі.

Новини.LIVE розповідає, які сидерати вважаються шкідливими для городу й чому вони можуть зіпсувати ґрунт навіть після одного сезону.

Не всі сидерати приносять користь

Сидерати допомагають покращити структуру ґрунту й наситити його корисними елементами. Але якщо вибрати не ті культури, ефект буде протилежний — земля стане біднішою, а врожайність знизиться.

Шкідливі сидерати, яких варто уникати

Фенхель. Його часто радять як універсальний сидерат, але це помилка. Фенхель виділяє речовини, які пригнічують ріст інших рослин і відлякують корисних комах. Крім того, він майже не збагачує землю зеленою масою.

Соняшник. На перший погляд, ідеальний — дає багато зеленої маси. Але насправді він виснажує ґрунт, витягує з нього вологу й поживні речовини, залишає токсичні залишки, що заважають проростанню овочів. До того ж погано перегниває і лише висушує землю.

Що вибрати натомість

Для осіннього або весняного посіву краще використовувати:

люцерну, гірчицю, вику, жито або овес;

суміші кількох культур, щоб збалансувати поживні речовини.

Такі сидерати справді покращують родючість, роблять землю пухкою та готують її до нового врожаю.

