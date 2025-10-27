Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не сійте ці сидерати — вони виснажують ґрунт і шкодять врожаю

Не сійте ці сидерати — вони виснажують ґрунт і шкодять врожаю

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 23:39
Які сидерати не можна сіяти - дві культури, що виснажують ґрунт і шкодять овочам
Людина сіє сидерати на городі. Фото: Pinterest

Не всі сидерати приносять користь — деякі навпаки висмоктують із землі поживні речовини й заважають овочам рости. Експерти назвали дві культури, які краще не висівати взагалі.

Новини.LIVE розповідає, які сидерати вважаються шкідливими для городу й чому вони можуть зіпсувати ґрунт навіть після одного сезону.

Реклама
Читайте також:

Не всі сидерати приносять користь

Сидерати допомагають покращити структуру ґрунту й наситити його корисними елементами. Але якщо вибрати не ті культури, ефект буде протилежний — земля стане біднішою, а врожайність знизиться.

Шкідливі сидерати, яких варто уникати

  • Фенхель. Його часто радять як універсальний сидерат, але це помилка. Фенхель виділяє речовини, які пригнічують ріст інших рослин і відлякують корисних комах. Крім того, він майже не збагачує землю зеленою масою.
  • Соняшник. На перший погляд, ідеальний — дає багато зеленої маси. Але насправді він виснажує ґрунт, витягує з нього вологу й поживні речовини, залишає токсичні залишки, що заважають проростанню овочів. До того ж погано перегниває і лише висушує землю.

Що вибрати натомість

Для осіннього або весняного посіву краще використовувати:

  • люцерну, гірчицю, вику, жито або овес;
  • суміші кількох культур, щоб збалансувати поживні речовини.

Такі сидерати справді покращують родючість, роблять землю пухкою та готують її до нового врожаю.

Ми вже писали про те, які добрива внести у листопаді, щоб підготувати город до нового сезону.

Раніше повідомлялося про те, коли осіннє перекопування дійсно корисне, а коли краще залишити землю відпочивати.

Також ми пояснювали те, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени.

поради город посів ефективні способи сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації