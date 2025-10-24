Коли перекопувати город восени - поради агрономів для підготовки землі до зими

Людина копає город. Фото: Actuality

Багато городників восени беруться за лопати, вважаючи перекопування обов’язковим етапом підготовки до зими. Проте агрономи наголошують: не завжди це потрібно, адже в деяких випадках така робота може навіть зашкодити ґрунту.

Новини.LIVE пояснює, коли осіннє перекопування дійсно корисне, а коли краще залишити землю відпочивати під шаром мульчі.

Коли перекопування необхідне

Перекопувати землю варто не завжди, а лише тоді, коли це дійсно потрібно.

Важкий, глинистий або ущільнений ґрунт. Перекопування покращує повітро- і вологообмін, а мороз узимку розбиває грудки, роблячи землю пухкішою.

Боротьба зі шкідниками. Під час перекопування личинки шкідників і спори грибків піднімаються на поверхню й гинуть від холоду.

Після збирання коренеплодів. Морква, буряк і картопля ущільнюють землю — після них ділянку обов’язково треба розпушити.

Коли перекопувати не варто

Є ситуації, коли перекопування завдає більше шкоди, ніж користі.

Легкий або піщаний ґрунт. Розпушування руйнує структуру та вимиває поживні речовини.

Органічне землеробство. Глибоке копання знищує мікроорганізми й черв’яків, що формують родючий шар. Краще лише злегка розпушити верхній шар на 5-7 см.

Сидерати. Якщо на ділянці ростуть гірчиця, жито чи фацелія, не потрібно перекопувати — просто скосіть і залиште рослини на поверхні як природне добриво.

Як підготувати город до зими без перекопування

Замульчуйте ділянку. Використовуйте солому, компост або перегній — це збереже вологу та запобіжить промерзанню.

Розпушіть верхній шар ґрунту на 5-7 см, щоб забезпечити доступ повітря без пошкодження корисних організмів.

Посійте сидерати. Гірчиця, жито або фацелія відновлять структуру землі й збагатять її азотом.

Осіння підготовка городу не обов’язково має бути важкою. Головне — не руйнувати природну структуру ґрунту, щоб навесні земля залишалася живою, родючою й готовою до нового врожаю.

