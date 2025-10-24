Видео
Видео

Не перекапывай огород зря — когда это действительно нужно делать

Дата публикации 24 октября 2025 20:17
обновлено: 19:24
Когда перекапывать огород осенью - советы агрономов для подготовки земли к зиме
Человек копает огород. Фото: Actuality

Многие огородники осенью берутся за лопаты, считая перекопку обязательным этапом подготовки к зиме. Однако агрономы отмечают: не всегда это нужно, ведь в некоторых случаях такая работа может даже навредить почве.

Новини.LIVE объясняет, когда осенняя перекопка действительно полезна, а когда лучше оставить землю отдыхать под слоем мульчи.

Когда перекопка необходима

Перекапывать землю стоит не всегда, а лишь тогда, когда это действительно нужно.

  • Тяжелая, глинистая или уплотненная почва. Перекопка улучшает воздухо- и влагообмен, а мороз зимой разбивает комки, делая землю более рыхлой.
  • Борьба с вредителями. Во время перекопки личинки вредителей и споры грибков поднимаются на поверхность и погибают от холода.
  • После уборки корнеплодов. Морковь, свекла и картофель уплотняют землю — после них участок обязательно надо разрыхлить.

Когда перекапывать не стоит

Есть ситуации, когда перекапывание приносит больше вреда, чем пользы.

  • Легкая или песчаная почва. Рыхление разрушает структуру и вымывает питательные вещества.
  • Органическое земледелие. Глубокое копание уничтожает микроорганизмы и червей, формирующих плодородный слой. Лучше лишь слегка разрыхлить верхний слой на 5-7 см.
  • Сидераты. Если на участке растут горчица, рожь или фацелия, не нужно перекапывать — просто скосите и оставьте растения на поверхности как естественное удобрение.

Как подготовить огород к зиме без перекопки

  • Замульчируйте участок. Используйте солому, компост или перегной — это сохранит влагу и предотвратит промерзание.
  • Разрыхлите верхний слой почвы на 5-7 см, чтобы обеспечить доступ воздуха без повреждения полезных организмов.
  • Посейте сидераты. Горчица, рожь или фацелия восстановят структуру земли и обогатят ее азотом.

Осенняя подготовка огорода не обязательно должна быть тяжелой. Главное — не разрушать естественную структуру почвы, чтобы весной земля оставалась живой, плодородной и готовой к новому урожаю.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
