Какие сидераты нельзя сеять - две культуры, истощающие почву и вредящие овощам

Не все сидераты приносят пользу — некоторые наоборот высасывают из земли питательные вещества и мешают овощам расти. Эксперты назвали две культуры, которые лучше не высевать вообще.
Новини.LIVE рассказывает, какие сидераты считаются вредными для огорода и почему они могут испортить почву даже после одного сезона.
Сидераты помогают улучшить структуру почвы и насытить ее полезными элементами. Но если выбрать не те культуры, эффект будет противоположный — земля станет беднее, а урожайность снизится.
Вредные сидераты, которых стоит избегать
- Фенхель. Его часто советуют как универсальный сидерат, но это ошибка. Фенхель выделяет вещества, которые подавляют рост других растений и отпугивают полезных насекомых. Кроме того, он почти не обогащает землю зеленой массой.
- Подсолнечник. На первый взгляд, идеальный — дает много зеленой массы. Но на самом деле он истощает почву, вытягивает из нее влагу и питательные вещества, оставляет токсичные остатки, мешающие прорастанию овощей. К тому же плохо перегнивает и только высушивает землю.
Что выбрать взамен
Для осеннего или весеннего посева лучше использовать:
- люцерну, горчицу, вику, рожь или овес;
- смеси нескольких культур, чтобы сбалансировать питательные вещества.
Такие сидераты действительно улучшают плодородие, делают землю рыхлой и готовят ее к новому урожаю.
