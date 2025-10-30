Чем удобрить чеснок при посадке - лучшие удобрения для крупных головок

Человек подкармливает чеснок. Фото: Pinterest

Чтобы получить весной крупные, плотные и ароматные головки чеснока, важно еще осенью правильно подготовить грядку. Удобрения играют ключевую роль — они обеспечивают растение всеми необходимыми элементами для роста и зимовки.

Новини.LIVE рассказывает, чем удобрить грядки осенью, чтобы чеснок хорошо перезимовал и дал рекордный урожай.

Когда вносить удобрения

Подкормки для озимого чеснока нужно вносить за две недели до посадки. За это время:

уберите сорняки;

обработайте землю раствором медного купороса для уничтожения грибков;

внесите удобрения;

перекопайте почву на глубину штыка лопаты.

После этого подождите 10-14 дней, чтобы земля осела, и только тогда высаживайте зубчики.

Минеральные удобрения

Для осенней подкормки чеснока лучше всего подходят:

суперфосфат;

фосфоритная мука;

сульфат калия или калийная соль.

Важно: не используйте хлористый калий — хлор вредит растениям и может уничтожить всходы.

Органические удобрения

Если вы предпочитаете природные средства, используйте:

перегной или компост — по 10 кг на 1 м²;

древесную золу — 200 г на 10 кг удобрения;

торф или песок (для глинистой почвы) — 1 ведро на 1 м²;

суперфосфат и сульфат калия — по 1-2 ст. ложки.

