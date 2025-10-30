Чем удобрить чеснок при посадке - лучшие удобрения для крупных головок

Как удобрить чеснок при посадке осенью — советы садоводам
Чтобы получить весной крупные, плотные и ароматные головки чеснока, важно еще осенью правильно подготовить грядку. Удобрения играют ключевую роль — они обеспечивают растение всеми необходимыми элементами для роста и зимовки.
Новини.LIVE рассказывает, чем удобрить грядки осенью, чтобы чеснок хорошо перезимовал и дал рекордный урожай.
Когда вносить удобрения
Подкормки для озимого чеснока нужно вносить за две недели до посадки. За это время:
- уберите сорняки;
- обработайте землю раствором медного купороса для уничтожения грибков;
- внесите удобрения;
- перекопайте почву на глубину штыка лопаты.
После этого подождите 10-14 дней, чтобы земля осела, и только тогда высаживайте зубчики.
Минеральные удобрения
Для осенней подкормки чеснока лучше всего подходят:
- суперфосфат;
- фосфоритная мука;
- сульфат калия или калийная соль.
Важно: не используйте хлористый калий — хлор вредит растениям и может уничтожить всходы.
Органические удобрения
Если вы предпочитаете природные средства, используйте:
- перегной или компост — по 10 кг на 1 м²;
- древесную золу — 200 г на 10 кг удобрения;
- торф или песок (для глинистой почвы) — 1 ведро на 1 м²;
- суперфосфат и сульфат калия — по 1-2 ст. ложки.
