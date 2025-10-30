Видео
Главная Дом и огород Как удобрить чеснок при посадке осенью — советы садоводам

Как удобрить чеснок при посадке осенью — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 09:57
обновлено: 10:30
Чем удобрить чеснок при посадке - лучшие удобрения для крупных головок
Человек подкармливает чеснок. Фото: Pinterest

Чтобы получить весной крупные, плотные и ароматные головки чеснока, важно еще осенью правильно подготовить грядку. Удобрения играют ключевую роль — они обеспечивают растение всеми необходимыми элементами для роста и зимовки.

Новини.LIVE рассказывает, чем удобрить грядки осенью, чтобы чеснок хорошо перезимовал и дал рекордный урожай.

Когда вносить удобрения

Подкормки для озимого чеснока нужно вносить за две недели до посадки. За это время:

  • уберите сорняки;
  • обработайте землю раствором медного купороса для уничтожения грибков;
  • внесите удобрения;
  • перекопайте почву на глубину штыка лопаты.

После этого подождите 10-14 дней, чтобы земля осела, и только тогда высаживайте зубчики.

Минеральные удобрения

Для осенней подкормки чеснока лучше всего подходят:

  • суперфосфат;
  • фосфоритная мука;
  • сульфат калия или калийная соль.

Важно: не используйте хлористый калий — хлор вредит растениям и может уничтожить всходы.

Органические удобрения

Если вы предпочитаете природные средства, используйте:

  • перегной или компост — по 10 кг на 1 м²;
  • древесную золу — 200 г на 10 кг удобрения;
  • торф или песок (для глинистой почвы) — 1 ведро на 1 м²;
  • суперфосфат и сульфат калия — по 1-2 ст. ложки.

урожай удобрения советы огород чеснок
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
