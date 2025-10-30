Чим удобрити часник при посадці - найкращі добрива для великих головок

Як удобрити часник при посадці восени — поради садівникам
Щоб отримати навесні великі, щільні й ароматні головки часнику, важливо ще восени правильно підготувати грядку. Добрива відіграють ключову роль — вони забезпечують рослину усіма необхідними елементами для росту та зимівлі.
Новини.LIVE розповідає, чим удобрити грядки восени, щоб часник добре перезимував і дав рекордний урожай.
Коли вносити добрива
Підживлення для озимого часнику потрібно вносити за два тижні до посадки. За цей час:
- приберіть бур’яни;
- обробіть землю розчином мідного купоросу для знищення грибків;
- внесіть добрива;
- перекопайте ґрунт на глибину багнета лопати.
Після цього почекайте 10-14 днів, щоб земля осіла, і тільки тоді висаджуйте зубчики.
Мінеральні добрива
Для осіннього підживлення часнику найкраще підходять:
- суперфосфат;
- фосфоритне борошно;
- сульфат калію або калійна сіль.
Важливо: не використовуйте хлористий калій — хлор шкодить рослинам і може знищити сходи.
Органічні добрива
Якщо ви надаєте перевагу природним засобам, використовуйте:
- перегній або компост — по 10 кг на 1 м²;
- деревну золу — 200 г на 10 кг добрива;
- торф або пісок (для глинистого ґрунту) — 1 відро на 1 м²;
- суперфосфат і сульфат калію — по 1-2 ст. ложки.
