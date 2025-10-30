Чим удобрити часник при посадці - найкращі добрива для великих головок

Людина підгодовує часник. Фото: Pinterest

Щоб отримати навесні великі, щільні й ароматні головки часнику, важливо ще восени правильно підготувати грядку. Добрива відіграють ключову роль — вони забезпечують рослину усіма необхідними елементами для росту та зимівлі.

Новини.LIVE розповідає, чим удобрити грядки восени, щоб часник добре перезимував і дав рекордний урожай.

Коли вносити добрива

Підживлення для озимого часнику потрібно вносити за два тижні до посадки. За цей час:

приберіть бур’яни;

обробіть землю розчином мідного купоросу для знищення грибків;

внесіть добрива;

перекопайте ґрунт на глибину багнета лопати.

Після цього почекайте 10-14 днів, щоб земля осіла, і тільки тоді висаджуйте зубчики.

Мінеральні добрива

Для осіннього підживлення часнику найкраще підходять:

суперфосфат;

фосфоритне борошно;

сульфат калію або калійна сіль.

Важливо: не використовуйте хлористий калій — хлор шкодить рослинам і може знищити сходи.

Органічні добрива

Якщо ви надаєте перевагу природним засобам, використовуйте:

перегній або компост — по 10 кг на 1 м²;

деревну золу — 200 г на 10 кг добрива;

торф або пісок (для глинистого ґрунту) — 1 відро на 1 м²;

суперфосфат і сульфат калію — по 1-2 ст. ложки.

