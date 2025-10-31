Як прочистити димохід народними методами - що спалити, щоб прибрати сажу

Камін у дерев'яному будинку. Фото: Freepik

Якщо дим іде в кімнату, полум’я стало червонуватим, а піч гірше гріє — настав час чистити димохід. Для цього не обов’язково викликати майстра, адже допоможуть перевірені народні способи.

Новини.LIVE розповідає, що саме можна спалити в печі, щоб швидко й безпечно прибрати сажу з димоходу.

Основні ознаки, що димохід потребує чищення

Дим іде в кімнату, полум’я червоніє або помаранчевіє.

Дрова згорають не повністю, з’являється запах гару.

Дим стає густим, темно-сірим чи чорним.

Якщо помітили хоча б одну з цих ознак — пора прочистити димохід.

Народні способи прочистити димохід

Нафталін. Киньте одну таблетку у вогонь під час топлення. Пари роз’їдають сажу, і вона виходить із димом. Важливо: не використовуйте цей метод для камінів і відкритих печей через різкий запах.

Картопляне лушпиння. Спаліть 1-2 кг сухої шкірки — крохмаль розм’якшує сажу, і вона осипається зі стінок труби.

Алюмінієві банки. Під час згоряння алюміній також допомагає прибрати нагар, але переконайтесь, що метал без домішок.

Гаряча вода. Вилийте кілька літрів окропу в трубу з даху — метод працює як профілактика при легких забрудненнях.

Сіль і сода. Додавайте трохи цієї суміші під час кожного топлення — вона запобігає накопиченню сажі.

Осикові дрова. Їхнє полум’я спалює залишки кіптяви, прочищаючи трубу природним шляхом.

Чистити димохід бажано раз на пів року, а при частому користуванні піччю — кожні 3-4 місяці. Це збереже тепло й безпеку у вашому домі.

