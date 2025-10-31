Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що допоможе прочистити димохід — дієві народні методи

Що допоможе прочистити димохід — дієві народні методи

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:21
Як прочистити димохід народними методами - що спалити, щоб прибрати сажу
Камін у дерев'яному будинку. Фото: Freepik

Якщо дим іде в кімнату, полум’я стало червонуватим, а піч гірше гріє — настав час чистити димохід. Для цього не обов’язково викликати майстра, адже допоможуть перевірені народні способи.

Новини.LIVE розповідає, що саме можна спалити в печі, щоб швидко й безпечно прибрати сажу з димоходу.

Реклама
Читайте також:

Основні ознаки, що димохід потребує чищення

  • Дим іде в кімнату, полум’я червоніє або помаранчевіє.
  • Дрова згорають не повністю, з’являється запах гару.
  • Дим стає густим, темно-сірим чи чорним.

Якщо помітили хоча б одну з цих ознак — пора прочистити димохід.

Народні способи прочистити димохід

  • Нафталін. Киньте одну таблетку у вогонь під час топлення. Пари роз’їдають сажу, і вона виходить із димом. Важливо: не використовуйте цей метод для камінів і відкритих печей через різкий запах.
  • Картопляне лушпиння. Спаліть 1-2 кг сухої шкірки — крохмаль розм’якшує сажу, і вона осипається зі стінок труби.
  • Алюмінієві банки. Під час згоряння алюміній також допомагає прибрати нагар, але переконайтесь, що метал без домішок.
  • Гаряча вода. Вилийте кілька літрів окропу в трубу з даху — метод працює як профілактика при легких забрудненнях.
  • Сіль і сода. Додавайте трохи цієї суміші під час кожного топлення — вона запобігає накопиченню сажі.
  • Осикові дрова. Їхнє полум’я спалює залишки кіптяви, прочищаючи трубу природним шляхом.

Чистити димохід бажано раз на пів року, а при частому користуванні піччю — кожні 3-4 місяці. Це збереже тепло й безпеку у вашому домі.

Ми пояснювали те, як легко вкорінити живці хризантеми.

Також розповідали про те, чим удобрити грядки восени, щоб часник добре перезимував.

Раніше повідомлялося про те, які рослини не можна садити біля малини, щоб не втратити урожай.

поради народні методи ефективні способи димохід сажа очищення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації