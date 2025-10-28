Какие приборы нельзя включать в удлинитель - советы электриков для безопасности дома

Приборы подключены через удлинитель. Фото: Pixabay

Большинство из нас пользуется удлинителями ежедневно, не задумываясь, что это может быть опасно. Некоторые бытовые приборы способны перегрузить сеть, вызвать короткое замыкание или пожар.

Новини.LIVE объясняет, какие устройства нельзя подключать к удлинителю, чтобы сохранить дом в безопасности.

Какие приборы не стоит подключать к удлинителю

Много бытовой техники потребляет значительно больше электроэнергии, чем может выдержать удлинитель. Это приводит к перегреву проводов и даже воспламенению. Если устройство имеет мощный двигатель или нагревательный элемент — подключать его через удлинитель категорически нельзя.

Самые распространенные ошибки

Холодильники и морозильники — работают без остановки, вызывая скачки напряжения.

Микроволновки — перегружают сеть и могут расплавить корпус удлинителя.

Кофеварки, тостеры, мультиварки — создают мгновенную нагрузку.

Обогреватели и кондиционеры — слишком мощные, могут вызвать пожар.

Фены, плойки, утюги — моментально нагревают кабель.

Медицинские устройства — нуждаются в стабильном питании.

Игровые ПК, аудиосистемы — чувствительны к перепадам напряжения.

Другой удлинитель — опасное "цепное" подключение.

Как пользоваться удлинителем безопасно

Специалисты советуют не включать одновременно несколько мощных устройств и проверять, имеет ли удлинитель защиту от перегрузки. Для техники свыше 1000 Вт лучше установить отдельную розетку или обратиться к электрику.

