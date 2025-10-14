Какие приборы потребляют электроэнергию, даже когда выключены - как уменьшить счета за свет

Мужчина смотрит телевизор. Фото: Freepik

Некоторая техника продолжает потреблять электроэнергию даже после выключения — в режиме ожидания. Такие "энергетические вампиры" незаметно увеличивают счета за свет.

Новини.LIVE рассказывает, какие приборы стоит отсоединять от сети, чтобы сэкономить электроэнергию.

Что такое "энергетические вампиры"

Бытовые приборы, которые остаются подключенными к розетке, потребляют ток даже без активного использования. Это касается техники с индикаторами, таймерами, датчиками или функцией быстрого запуска. За год такой расход может составлять до 10% от общего потребления энергии в доме.

Какие приборы продолжают потреблять энергию

Компьютеры и ноутбуки.

Телевизоры и игровые приставки.

Кофеварки, микроволновки, электрочайники.

Зарядные устройства для телефонов.

"Умные" лампы и Wi-Fi-модули.

Как уменьшить расходы

Отключайте технику от розетки, если не пользуетесь ею длительное время. Используйте умные розетки или удлинители с выключателем — они блокируют питание автоматически. Не отключайте холодильник или морозильную камеру, ведь это может испортить продукты.

Даже небольшая привычка — вытягивать шнур после пользования — поможет уменьшить потребление электроэнергии и сэкономить на счетах. В доме станет не только экономнее, но и безопаснее.

