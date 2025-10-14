Відео
Ці прилади споживають електроенергію навіть коли вимкнені

Ці прилади споживають електроенергію навіть коли вимкнені

Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:00
Які прилади споживають електроенергію, навіть коли вимкнені - як зменшити рахунки за світло
Чоловік дивиться телевізор. Фото: Freepik

Деяка техніка продовжує споживати електроенергію навіть після вимкнення — у режимі очікування. Такі "енергетичні вампіри" непомітно збільшують рахунки за світло.

Новини.LIVE розповідає, які прилади варто від’єднувати від мережі, щоб зекономити електроенергію.

Що таке "енергетичні вампіри"

Побутові прилади, що залишаються під’єднаними до розетки, споживають струм навіть без активного використання. Це стосується техніки з індикаторами, таймерами, датчиками або функцією швидкого запуску. За рік така витрата може становити до 10% від загального споживання енергії в домі.

Які прилади продовжують споживати енергію

  • Комп’ютери й ноутбуки.
  • Телевізори та ігрові приставки.
  • Кавоварки, мікрохвильовки, електрочайники.
  • Зарядні пристрої для телефонів.
  • "Розумні" лампи та Wi-Fi-модулі.

Як зменшити витрати

  1. Від’єднуйте техніку від розетки, якщо не користуєтесь нею тривалий час.
  2. Використовуйте розумні розетки або подовжувачі з вимикачем — вони блокують живлення автоматично.
  3. Не відключайте холодильник чи морозильну камеру, адже це може зіпсувати продукти.

Навіть невелика звичка — витягати шнур після користування — допоможе зменшити споживання електроенергії та заощадити на рахунках. У домі стане не лише економніше, а й безпечніше.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
