Як безпечно користуватись електрообігрівачем вдома зимою - головні правила, поради та заборони

Люди гріються біля обігрівача.

З настанням холодів багато українців вмикають обігрівачі, щоб зігрітися вдома. Але неправильне використання приладу може призвести до короткого замикання чи навіть пожежі.

Новини.LIVE розповідає, як безпечно користуватись електрообігрівачами та яких помилок слід уникати.

Перед тим як увімкнути обігрівач

Перед запуском перевірте технічний стан приладу:

переконайтеся, що шнур і корпус не пошкоджені;

ознайомтеся з інструкцією виробника;

перевірте, щоб потужність обігрівача відповідала можливостям електромережі;

якщо проводка стара — проконсультуйтеся з електриком.

Де ставити обігрівач

Встановлюйте прилад лише на рівну та міцну поверхню.

Тримайте його не менше метра від:

штор,

меблів,

килимів,

інших легкозаймистих предметів.

Не використовуйте обігрівач у вологих приміщеннях, особливо у ванній. Не ставте під розеткою чи поруч із розподільником.

Чого робити не можна

Не сушіть речі на корпусі приладу.

Не підключайте до однієї розетки кілька потужних пристроїв.

Не користуйтеся несправним обігрівачем.

При запаху диму або іскрах вимкніть живлення через щиток і викликайте 101.

Електрообігрівач може бути безпечним і зручним, якщо дотримуватись елементарних правил. Слідкуйте за станом приладу, не перевантажуйте мережу й не залишайте його без нагляду — це головні умови тепла без ризику.

