Как безопасно пользоваться электрообогревателем дома зимой - главные правила, советы и запреты

Ошибки, из-за которых обогреватель может стать опасным
С наступлением холодов многие украинцы включают обогреватели, чтобы согреться дома. Но неправильное использование прибора может привести к короткому замыканию или даже пожару.
Новини.LIVE рассказывает, как безопасно пользоваться электрообогревателями и каких ошибок следует избегать.
Перед тем как включить обогреватель
Перед запуском проверьте техническое состояние прибора:
- убедитесь, что шнур и корпус не повреждены;
- ознакомьтесь с инструкцией производителя;
- проверьте, чтобы мощность обогревателя соответствовала возможностям электросети;
- если проводка старая — проконсультируйтесь с электриком.
Где ставить обогреватель
Устанавливайте прибор только на ровную и прочную поверхность.
Держите его на расстоянии не менее метра от:
- штор,
- мебели,
- ковров,
- других легковоспламеняющихся предметов.
Не используйте обогреватель во влажных помещениях, особенно в ванной. Не ставьте под розеткой или рядом с распределителем.
Чего делать нельзя
- Не сушите вещи на корпусе прибора.
- Не подключайте к одной розетке несколько мощных устройств.
- Не пользуйтесь неисправным обогревателем.
- При запахе дыма или искрах выключите питание через щиток и вызывайте 101.
Электрообогреватель может быть безопасным и удобным, если соблюдать элементарные правила. Следите за состоянием прибора, не перегружайте сеть и не оставляйте его без присмотра — это главные условия тепла без риска.
