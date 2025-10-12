Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Ошибки, из-за которых обогреватель может стать опасным

Ошибки, из-за которых обогреватель может стать опасным

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 19:49
Как безопасно пользоваться электрообогревателем дома зимой - главные правила, советы и запреты
Люди греются у обогревателя. Фото: Freepik

С наступлением холодов многие украинцы включают обогреватели, чтобы согреться дома. Но неправильное использование прибора может привести к короткому замыканию или даже пожару.

Новини.LIVE рассказывает, как безопасно пользоваться электрообогревателями и каких ошибок следует избегать.

Реклама
Читайте также:

Перед тем как включить обогреватель

Перед запуском проверьте техническое состояние прибора:

  • убедитесь, что шнур и корпус не повреждены;
  • ознакомьтесь с инструкцией производителя;
  • проверьте, чтобы мощность обогревателя соответствовала возможностям электросети;
  • если проводка старая — проконсультируйтесь с электриком.

Где ставить обогреватель

Устанавливайте прибор только на ровную и прочную поверхность.
Держите его на расстоянии не менее метра от:

  • штор,
  • мебели,
  • ковров,
  • других легковоспламеняющихся предметов.

Не используйте обогреватель во влажных помещениях, особенно в ванной. Не ставьте под розеткой или рядом с распределителем.

Чего делать нельзя

  • Не сушите вещи на корпусе прибора.
  • Не подключайте к одной розетке несколько мощных устройств.
  • Не пользуйтесь неисправным обогревателем.
  • При запахе дыма или искрах выключите питание через щиток и вызывайте 101.

Электрообогреватель может быть безопасным и удобным, если соблюдать элементарные правила. Следите за состоянием прибора, не перегружайте сеть и не оставляйте его без присмотра — это главные условия тепла без риска.

Мы уже писали о том, как правильно обработать сад медным купоросом осенью.

Ранее объясняли то, какие растения не стоит обрезать в сентябре.

Подробнее рассказывали о том, почему нельзя сажать елку возле дома.

зима морозы советы дом обогреватели
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации