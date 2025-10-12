Как безопасно пользоваться электрообогревателем дома зимой - главные правила, советы и запреты

Люди греются у обогревателя. Фото: Freepik

С наступлением холодов многие украинцы включают обогреватели, чтобы согреться дома. Но неправильное использование прибора может привести к короткому замыканию или даже пожару.

Новини.LIVE рассказывает, как безопасно пользоваться электрообогревателями и каких ошибок следует избегать.

Перед тем как включить обогреватель

Перед запуском проверьте техническое состояние прибора:

убедитесь, что шнур и корпус не повреждены;

ознакомьтесь с инструкцией производителя;

проверьте, чтобы мощность обогревателя соответствовала возможностям электросети;

если проводка старая — проконсультируйтесь с электриком.

Где ставить обогреватель

Устанавливайте прибор только на ровную и прочную поверхность.

Держите его на расстоянии не менее метра от:

штор,

мебели,

ковров,

других легковоспламеняющихся предметов.

Не используйте обогреватель во влажных помещениях, особенно в ванной. Не ставьте под розеткой или рядом с распределителем.

Чего делать нельзя

Не сушите вещи на корпусе прибора.

Не подключайте к одной розетке несколько мощных устройств.

Не пользуйтесь неисправным обогревателем.

При запахе дыма или искрах выключите питание через щиток и вызывайте 101.

Электрообогреватель может быть безопасным и удобным, если соблюдать элементарные правила. Следите за состоянием прибора, не перегружайте сеть и не оставляйте его без присмотра — это главные условия тепла без риска.

