Які прилади не можна вмикати в подовжувач - поради електриків для безпеки дому

Прилади підключені через подовжувач. Фото: Pixabay

Більшість із нас користується подовжувачами щодня, не замислюючись, що це може бути небезпечно. Деякі побутові прилади здатні перевантажити мережу, спричинити коротке замикання або пожежу.

Новини.LIVE пояснює, які пристрої не можна підключати до подовжувача, щоб зберегти дім у безпеці.

Які прилади не варто підключати до подовжувача

Багато побутової техніки споживає значно більше електроенергії, ніж може витримати подовжувач. Це призводить до перегріву дротів і навіть займання. Якщо пристрій має потужний двигун або нагрівальний елемент — підключати його через подовжувач категорично не можна.

Найпоширеніші помилки

Холодильники та морозильники — працюють без зупину, спричиняючи стрибки напруги.

Мікрохвильовки — перевантажують мережу й можуть розплавити корпус подовжувача.

Кавоварки, тостери, мультиварки — створюють миттєве навантаження.

Обігрівачі й кондиціонери — надто потужні, можуть викликати пожежу.

Фени, плойки, праски — моментально нагрівають кабель.

Медичні пристрої — потребують стабільного живлення.

Ігрові ПК, аудіосистеми — чутливі до перепадів напруги.

Інший подовжувач — небезпечне "ланцюгове" підключення.

Як користуватись подовжувачем безпечно

Фахівці радять не вмикати одночасно кілька потужних пристроїв і перевіряти, чи має подовжувач захист від перевантаження. Для техніки понад 1000 Вт краще встановити окрему розетку або звернутись до електрика.

