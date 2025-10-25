Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Не віддавайте кабачки знайомим — можете втратити удачу

Не віддавайте кабачки знайомим — можете втратити удачу

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 18:47
Чому не можна роздавати кабачки знайомим, щоб не втратити врожай - народна прикмета
Чоловік тримає в руках кабачки. Фото: Freepik

Наші предки вірили, що ділитися кабачками — до неприємностей. Вважалося, що разом з овочами з дому можна віддати власну удачу, добробут і спокій у родині. Такі подарунки могли призвести до фінансових втрат або сварок.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто роздавати кабачки без потреби і як зберегти врожай правильно.

Читайте також:

Чому не можна ділитися кабачками

За старовинним повір’ям, віддаючи кабачки, господар "віддає" і свою енергію добробуту. Вважалося, що разом з овочами з дому йде удача, а наступного року врожай може бути мізерним. Також це могло призвести до дрібних сварок і фінансових втрат.

Як уникнути неприємностей

Якщо кабачків занадто багато, їх краще продати хоча б за символічну суму — так енергетичний баланс нібито зберігається.
А ще замість того, щоб роздавати, можна:

  • Заморозити кабачки для зимових страв;
  • Висушити або законсервувати;
  • Приготувати страви: оладки, рагу, запіканки чи домашню ікру.

Народна мудрість

Не поспішайте роздавати все, що виросло на городі. Частинку врожаю залиште для себе — як символ стабільності, праці та вдячності землі. Адже вона віддячує тим, хто ставиться до неї з повагою.

прикмети врожай поради народні прикмети кабачки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
