Чому не можна роздавати кабачки знайомим, щоб не втратити врожай - народна прикмета

Чоловік тримає в руках кабачки. Фото: Freepik

Наші предки вірили, що ділитися кабачками — до неприємностей. Вважалося, що разом з овочами з дому можна віддати власну удачу, добробут і спокій у родині. Такі подарунки могли призвести до фінансових втрат або сварок.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто роздавати кабачки без потреби і як зберегти врожай правильно.

Реклама

Читайте також:

Чому не можна ділитися кабачками

За старовинним повір’ям, віддаючи кабачки, господар "віддає" і свою енергію добробуту. Вважалося, що разом з овочами з дому йде удача, а наступного року врожай може бути мізерним. Також це могло призвести до дрібних сварок і фінансових втрат.

Як уникнути неприємностей

Якщо кабачків занадто багато, їх краще продати хоча б за символічну суму — так енергетичний баланс нібито зберігається.

А ще замість того, щоб роздавати, можна:

Заморозити кабачки для зимових страв;

Висушити або законсервувати;

Приготувати страви: оладки, рагу, запіканки чи домашню ікру.

Народна мудрість

Не поспішайте роздавати все, що виросло на городі. Частинку врожаю залиште для себе — як символ стабільності, праці та вдячності землі. Адже вона віддячує тим, хто ставиться до неї з повагою.

Ми вже писали про те, яких дій варто уникати, щоб полуниця не втратила сили й дала рясний урожай.

Раніше повідомлялося про те, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени.

Також ми пояснювали те, як обрізати виноград восени, щоб плоди стали більшими.