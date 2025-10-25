Почему нельзя раздавать кабачки знакомым, чтобы не потерять урожай - народная примета

Не отдавайте кабачки знакомым — можете потерять удачу
Наши предки верили, что делиться кабачками — к неприятностям. Считалось, что вместе с овощами из дома можно отдать собственную удачу, благополучие и спокойствие в семье. Такие подарки могли привести к финансовым потерям или ссорам.
почему не стоит раздавать кабачки без надобности и как сохранить урожай правильно.
Почему нельзя делиться кабачками
По старинному поверью, отдавая кабачки, хозяин "отдает" и свою энергию благополучия. Считалось, что вместе с овощами из дома уходит удача, а на следующий год урожай может быть скудным. Также это могло привести к мелким ссорам и финансовым потерям.
Как избежать неприятностей
Если кабачков слишком много, их лучше продать хотя бы за символическую сумму — так энергетический баланс якобы сохраняется.
А еще — вместо того, чтобы раздавать, можно:
- Заморозить кабачки для зимних блюд;
- Высушить или законсервировать;
- Приготовить блюда: оладьи, рагу, запеканки или домашнюю икру.
Народная мудрость
Не спешите раздавать все, что выросло на огороде. Часть урожая оставьте для себя — как символ стабильности, труда и благодарности земле. Ведь она благодарит тех, кто относится к ней с уважением.
