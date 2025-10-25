Видео
Не отдавайте кабачки знакомым — можете потерять удачу

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 18:58
обновлено: 18:47
Почему нельзя раздавать кабачки знакомым, чтобы не потерять урожай - народная примета
Мужчина держит в руках кабачки. Фото: Freepik

Наши предки верили, что делиться кабачками — к неприятностям. Считалось, что вместе с овощами из дома можно отдать собственную удачу, благополучие и спокойствие в семье. Такие подарки могли привести к финансовым потерям или ссорам.

Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит раздавать кабачки без надобности и как сохранить урожай правильно.

Почему нельзя делиться кабачками

По старинному поверью, отдавая кабачки, хозяин "отдает" и свою энергию благополучия. Считалось, что вместе с овощами из дома уходит удача, а на следующий год урожай может быть скудным. Также это могло привести к мелким ссорам и финансовым потерям.

Как избежать неприятностей

Если кабачков слишком много, их лучше продать хотя бы за символическую сумму — так энергетический баланс якобы сохраняется.
А еще — вместо того, чтобы раздавать, можно:

  • Заморозить кабачки для зимних блюд;
  • Высушить или законсервировать;
  • Приготовить блюда: оладьи, рагу, запеканки или домашнюю икру.

Народная мудрость

Не спешите раздавать все, что выросло на огороде. Часть урожая оставьте для себя — как символ стабильности, труда и благодарности земле. Ведь она благодарит тех, кто относится к ней с уважением.

приметы урожай советы народные приметы кабачки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
