Почему нельзя раздавать кабачки знакомым, чтобы не потерять урожай - народная примета

Мужчина держит в руках кабачки. Фото: Freepik

Наши предки верили, что делиться кабачками — к неприятностям. Считалось, что вместе с овощами из дома можно отдать собственную удачу, благополучие и спокойствие в семье. Такие подарки могли привести к финансовым потерям или ссорам.

Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит раздавать кабачки без надобности и как сохранить урожай правильно.

Реклама

Читайте также:

Почему нельзя делиться кабачками

По старинному поверью, отдавая кабачки, хозяин "отдает" и свою энергию благополучия. Считалось, что вместе с овощами из дома уходит удача, а на следующий год урожай может быть скудным. Также это могло привести к мелким ссорам и финансовым потерям.

Как избежать неприятностей

Если кабачков слишком много, их лучше продать хотя бы за символическую сумму — так энергетический баланс якобы сохраняется.

А еще — вместо того, чтобы раздавать, можно:

Заморозить кабачки для зимних блюд;

Высушить или законсервировать;

Приготовить блюда: оладьи, рагу, запеканки или домашнюю икру.

Народная мудрость

Не спешите раздавать все, что выросло на огороде. Часть урожая оставьте для себя — как символ стабильности, труда и благодарности земле. Ведь она благодарит тех, кто относится к ней с уважением.

Мы уже писали о том, каких действий стоит избегать, чтобы клубника не потеряла силы и дала обильный урожай.

Ранее сообщалось о том, как помочь ремонтантной малине созреть осенью.

Также мы объясняли то, как обрезать виноград осенью, чтобы плоды стали крупнее.