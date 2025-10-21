Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не отдавай яйца соседям — примета, которая может забрать удачу

Не отдавай яйца соседям — примета, которая может забрать удачу

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:15
обновлено: 14:13
Почему нельзя одалживать соседям яйца - народные приметы и суеверия, в которые верят до сих пор
Мужчина держит куриные яйца. Фото: Posta

Обычное куриное яйцо издавна считали символом жизни, плодородия и благополучия. Но наши предки были убеждены, что одалживать яйца соседям нельзя — вместе с ними можно отдать свою удачу, урожай и семейное счастье.

Новини.LIVE рассказывает, почему нельзя одалживать яйца соседям и какие суеверия связаны с этим продуктом.

Реклама
Читайте также:

Почему нельзя одалживать яйца

В народе верили: если отдать яйца соседке, то вместе с ними можно "отдать" и благосостояние, удачу или плодовитость собственного хозяйства. Особенно запрещали занимать яйца для разведения птицы — говорили, что после этого все куры переведутся у того, кто одалживает.

Лучше считалось просто подарить яйца, чем брать их обратно — тогда энергия не нарушается, а дом останется под защитой.

Другие народные приметы про яйца

  • Нельзя выносить яйца из дома после захода солнца — к потере счастья.
  • Подкладывать под курицу нужно нечетное количество яиц, иначе птенцы не вылупятся.
  • Яйцо, снесенное на Страстную пятницу, берегли как оберег.
  • Случайно разбить яйцо — к приятным новостям, а два сразу — к встрече любви.
  • Испорченное яйцо — плохой знак, день будет неудачным.

Наши предки считали яйцо мощным символом энергии жизни. Поэтому и обращаться с ним нужно осторожно — без ссор, одалживаний и небрежности. Считалось, что бережное отношение к яйцам приносит в дом мир, благополучие и согласие.

Мы уже писали о том, почему нельзя делиться рассадой до посадки.

Ранее объясняли то, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Подробнее рассказывали о том, как правильно подготовить грядку для озимого чеснока.

приметы советы яйца дом народные приметы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации