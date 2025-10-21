Почему нельзя одалживать соседям яйца - народные приметы и суеверия, в которые верят до сих пор

Мужчина держит куриные яйца. Фото: Posta

Обычное куриное яйцо издавна считали символом жизни, плодородия и благополучия. Но наши предки были убеждены, что одалживать яйца соседям нельзя — вместе с ними можно отдать свою удачу, урожай и семейное счастье.

Новини.LIVE рассказывает, почему нельзя одалживать яйца соседям и какие суеверия связаны с этим продуктом.

Реклама

Читайте также:

Почему нельзя одалживать яйца

В народе верили: если отдать яйца соседке, то вместе с ними можно "отдать" и благосостояние, удачу или плодовитость собственного хозяйства. Особенно запрещали занимать яйца для разведения птицы — говорили, что после этого все куры переведутся у того, кто одалживает.

Лучше считалось просто подарить яйца, чем брать их обратно — тогда энергия не нарушается, а дом останется под защитой.

Другие народные приметы про яйца

Нельзя выносить яйца из дома после захода солнца — к потере счастья.

Подкладывать под курицу нужно нечетное количество яиц, иначе птенцы не вылупятся.

Яйцо, снесенное на Страстную пятницу, берегли как оберег.

Случайно разбить яйцо — к приятным новостям, а два сразу — к встрече любви.

Испорченное яйцо — плохой знак, день будет неудачным.

Наши предки считали яйцо мощным символом энергии жизни. Поэтому и обращаться с ним нужно осторожно — без ссор, одалживаний и небрежности. Считалось, что бережное отношение к яйцам приносит в дом мир, благополучие и согласие.

Мы уже писали о том, почему нельзя делиться рассадой до посадки.

Ранее объясняли то, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Подробнее рассказывали о том, как правильно подготовить грядку для озимого чеснока.