Видео

Главная Дом и огород Никогда этого не делайте в гостях — приметы, о которых забывают

Никогда этого не делайте в гостях — приметы, о которых забывают

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 10:00
Что нельзя делать в гостях - 7 примет, которые влияют на счастье и благополучие
Праздничный стол. Фото: УНИАН

Некоторые привычки во время визита в чужой дом могут навлечь неудачу или забрать удачу хозяев. Наши предки хорошо знали, чего не стоит делать в гостях, чтобы не обидеть дом и его энергию.

Новини.LIVE рассказывает о семи народных приметах, которые работают и сегодня.

Что нельзя делать в гостях — 7 примет

  1. Не мойте посуду. Вместе с водой вы "смываете" благополучие и гармонию хозяев.
  2. Не ставьте сумку на пол. В кошельке не будут водиться деньги — это примета к бедности.
  3. Не садитесь на угол стола. Считается, что так можно "отпугнуть" брак и остаться одиноким.
  4. Не вытирайте стол рукой. Это не только невежливо, но и, по поверью, может навлечь голод или недостаток.
  5. Не оставляйте нож на столе после еды. Это предвестник ссор и недоразумений между людьми.
  6. Не оставляйте после себя пустую посуду. Поверье говорит: так вы забираете удачу из дома.
  7. Не уходите, не попрощавшись. Иначе часть вашей энергии останется в чужом доме, а вернуться туда второй раз будет трудно.

Совет от народной мудрости

Такие приметы передавались из поколения в поколение не случайно. Они учили уважению к чужому дому, благодарности и хорошим манерам. Даже если вы не верите в суеверия, эти простые правила помогут избежать конфузов и поддержать теплые отношения с хозяевами.

Вера в приметы — это не суеверие, а часть культурной памяти. Они напоминают, что уважение, благодарность и добрые намерения всегда возвращаются сторицей. Так что идя в гости, берите с собой не только подарок, но и хорошее настроение — именно оно приносит настоящую удачу.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
