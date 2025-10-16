Что нельзя делать в гостях - 7 примет, которые влияют на счастье и благополучие

Праздничный стол. Фото: УНИАН

Некоторые привычки во время визита в чужой дом могут навлечь неудачу или забрать удачу хозяев. Наши предки хорошо знали, чего не стоит делать в гостях, чтобы не обидеть дом и его энергию.

Новини.LIVE рассказывает о семи народных приметах, которые работают и сегодня.

Что нельзя делать в гостях — 7 примет

Не мойте посуду. Вместе с водой вы "смываете" благополучие и гармонию хозяев. Не ставьте сумку на пол. В кошельке не будут водиться деньги — это примета к бедности. Не садитесь на угол стола. Считается, что так можно "отпугнуть" брак и остаться одиноким. Не вытирайте стол рукой. Это не только невежливо, но и, по поверью, может навлечь голод или недостаток. Не оставляйте нож на столе после еды. Это предвестник ссор и недоразумений между людьми. Не оставляйте после себя пустую посуду. Поверье говорит: так вы забираете удачу из дома. Не уходите, не попрощавшись. Иначе часть вашей энергии останется в чужом доме, а вернуться туда второй раз будет трудно.

Совет от народной мудрости

Такие приметы передавались из поколения в поколение не случайно. Они учили уважению к чужому дому, благодарности и хорошим манерам. Даже если вы не верите в суеверия, эти простые правила помогут избежать конфузов и поддержать теплые отношения с хозяевами.

Вера в приметы — это не суеверие, а часть культурной памяти. Они напоминают, что уважение, благодарность и добрые намерения всегда возвращаются сторицей. Так что идя в гости, берите с собой не только подарок, но и хорошее настроение — именно оно приносит настоящую удачу.

