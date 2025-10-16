Відео
Головна Дім та город Ніколи цього не робіть у гостях — прикмети, про які забувають

Ніколи цього не робіть у гостях — прикмети, про які забувають

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:00
Що не можна робити у гостях - 7 прикмет, які впливають на щастя і добробут
Святковий стіл. Фото: УНІАН

Деякі звички під час візиту в чужий дім можуть накликати невдачу або забрати удачу господарів. Наші предки добре знали, чого не варто робити в гостях, щоб не образити дім і його енергію.

Новини.LIVE розповідає про сім народних прикмет, які працюють і сьогодні.

Читайте також:

Що не можна робити у гостях — 7 прикмет

  1. Не мийте посуд. Разом із водою ви "змиваєте" добробут і гармонію господарів.
  2. Не ставте сумку на підлогу. У гаманці не водитимуться гроші — це прикмета до бідності.
  3. Не сідайте на кут столу. Вважається, що так можна "відлякати" шлюб і залишитись самотнім.
  4. Не витирайте стіл рукою. Це не лише неввічливо, а й, за повір’ям, може накликати голод або нестатки.
  5. Не залишайте ніж на столі після їжі. Це провісник сварок і непорозумінь між людьми.
  6. Не залишайте після себе порожній посуд. Повір’я каже: так ви забираєте удачу з дому.
  7. Не йдіть, не попрощавшись. Інакше частина вашої енергії залишиться в чужому домі, а повернутись туди вдруге буде важко.

Порада від народної мудрості

Такі прикмети передавалися з покоління в покоління не випадково. Вони вчили повазі до чужого дому, вдячності та гарних манер. Навіть якщо ви не вірите в забобони, ці прості правила допоможуть уникнути конфузів і підтримати теплі стосунки з господарями.

Віра у прикмети — це не забобон, а частина культурної пам’яті. Вони нагадують, що повага, вдячність і добрі наміри завжди повертаються сторицею. Тож ідучи в гості, беріть із собою не лише подарунок, а й гарний настрій — саме він приносить справжню удачу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
