Україна
Ці картини не можна вішати вдома — притягують сварки й нещастя

Ці картини не можна вішати вдома — притягують сварки й нещастя

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 10:12
Які картини не можна вішати вдома - прикмети, що попереджають про самотність і сварки
Дівчина з картинами. Фото: Freepik

Картини впливають не лише на інтер’єр, а й на атмосферу в домі. Деякі з них, за прикметами й психологічними спостереженнями, здатні притягувати негатив.

Новини.LIVE розповідає, які зображення краще не вішати на стіни, щоб уникнути конфліктів, депресії та самотності.

Читайте також:

Картини, що несуть негативну енергію

  1. Зображення насильства або війни
    Такі полотна передають хаос, біль і руйнування. Психологи радять уникати їх у домі — вони створюють відчуття напруги й провокують сварки.
  2. Смерть і руйнування
    Картини з розбитими речами, руїнами чи сценами загибелі асоціюються зі зупинкою життєвої енергії та застійними процесами в усіх сферах життя.
  3. Самотні постаті
    Полотна, де зображена одна людина, часто підсвідомо викликають відчуття ізоляції. Вони можуть заважати будувати гармонійні стосунки й викликати тугу.
  4. Зів’ялі квіти
    Такі картини символізують згасання й завершення. Вони гальмують розвиток і заважають новим подіям входити у ваше життя.
  5. Стихійні лиха
    Зображення бур, повеней, вулканів несуть енергію страху та тривоги. Вони створюють у домі відчуття нестабільності й внутрішнього неспокою.

Якщо хочете зберегти спокій у домі, обирайте картини зі світлими кольорами, квітами, природою, родиною чи щасливими сценами. Вони допоможуть створити гармонійну атмосферу, наповнену теплом і позитивом.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
