Какие картины нельзя вешать дома - приметы, предупреждающие об одиночестве и ссорах

Картины влияют не только на интерьер, но и на атмосферу в доме. Некоторые из них, по приметам и психологическим наблюдениям, способны притягивать негатив.

Новини.LIVE рассказывает, какие изображения лучше не вешать на стены, чтобы избежать конфликтов, депрессии и одиночества.

Картины, несущие негативную энергию

Изображение насилия или войны

Такие полотна передают хаос, боль и разрушение. Психологи советуют избегать их в доме — они создают ощущение напряжения и провоцируют ссоры. Смерть и разрушение

Картины с разбитыми вещами, руинами или сценами гибели ассоциируются с остановкой жизненной энергии и застойными процессами во всех сферах жизни. Одинокие фигуры

Полотна, где изображен один человек, часто подсознательно вызывают ощущение изоляции. Они могут мешать строить гармоничные отношения и вызывать тоску. Увядшие цветы

Такие картины символизируют угасание и завершение. Они тормозят развитие и мешают новым событиям входить в вашу жизнь. Стихийные бедствия

Изображения бурь, наводнений, вулканов несут энергию страха и тревоги. Они создают в доме ощущение нестабильности и внутреннего беспокойства.

Если хотите сохранить спокойствие в доме, выбирайте картины со светлыми цветами, цветами, природой, семьей или счастливыми сценами. Они помогут создать гармоничную атмосферу, наполненную теплом и позитивом.

