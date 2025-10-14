Какие картины нельзя вешать дома - приметы, предупреждающие об одиночестве и ссорах

Эти картины нельзя вешать дома — притягивают ссоры и несчастья
Картины влияют не только на интерьер, но и на атмосферу в доме. Некоторые из них, по приметам и психологическим наблюдениям, способны притягивать негатив.
Новини.LIVE рассказывает, какие изображения лучше не вешать на стены, чтобы избежать конфликтов, депрессии и одиночества.
Картины, несущие негативную энергию
- Изображение насилия или войны
Такие полотна передают хаос, боль и разрушение. Психологи советуют избегать их в доме — они создают ощущение напряжения и провоцируют ссоры.
- Смерть и разрушение
Картины с разбитыми вещами, руинами или сценами гибели ассоциируются с остановкой жизненной энергии и застойными процессами во всех сферах жизни.
- Одинокие фигуры
Полотна, где изображен один человек, часто подсознательно вызывают ощущение изоляции. Они могут мешать строить гармоничные отношения и вызывать тоску.
- Увядшие цветы
Такие картины символизируют угасание и завершение. Они тормозят развитие и мешают новым событиям входить в вашу жизнь.
- Стихийные бедствия
Изображения бурь, наводнений, вулканов несут энергию страха и тревоги. Они создают в доме ощущение нестабильности и внутреннего беспокойства.
Если хотите сохранить спокойствие в доме, выбирайте картины со светлыми цветами, цветами, природой, семьей или счастливыми сценами. Они помогут создать гармоничную атмосферу, наполненную теплом и позитивом.
Мы уже рассказывали о том, что нельзя сажать рядом с луком.
Также ранее объясняли то, как отмыть руки после чистки молодых орехов.
Подробнее мы рассказывали о том, как защитить виноград от серой гнили.
Читайте Новини.LIVE!