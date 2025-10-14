Видео
Україна
Видео

Эти картины нельзя вешать дома — притягивают ссоры и несчастья

Эти картины нельзя вешать дома — притягивают ссоры и несчастья

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:12
Какие картины нельзя вешать дома - приметы, предупреждающие об одиночестве и ссорах
Девушка с картинами. Фото: Freepik

Картины влияют не только на интерьер, но и на атмосферу в доме. Некоторые из них, по приметам и психологическим наблюдениям, способны притягивать негатив.

Новини.LIVE рассказывает, какие изображения лучше не вешать на стены, чтобы избежать конфликтов, депрессии и одиночества.

Читайте также:

Картины, несущие негативную энергию

  1. Изображение насилия или войны
    Такие полотна передают хаос, боль и разрушение. Психологи советуют избегать их в доме — они создают ощущение напряжения и провоцируют ссоры.
  2. Смерть и разрушение
    Картины с разбитыми вещами, руинами или сценами гибели ассоциируются с остановкой жизненной энергии и застойными процессами во всех сферах жизни.
  3. Одинокие фигуры
    Полотна, где изображен один человек, часто подсознательно вызывают ощущение изоляции. Они могут мешать строить гармоничные отношения и вызывать тоску.
  4. Увядшие цветы
    Такие картины символизируют угасание и завершение. Они тормозят развитие и мешают новым событиям входить в вашу жизнь.
  5. Стихийные бедствия
    Изображения бурь, наводнений, вулканов несут энергию страха и тревоги. Они создают в доме ощущение нестабильности и внутреннего беспокойства.

Если хотите сохранить спокойствие в доме, выбирайте картины со светлыми цветами, цветами, природой, семьей или счастливыми сценами. Они помогут создать гармоничную атмосферу, наполненную теплом и позитивом.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
