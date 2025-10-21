Відео
Не віддавай яйця сусідам — прикмета, яка може забрати удачу

Не віддавай яйця сусідам — прикмета, яка може забрати удачу

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 14:13
Чому не можна позичати сусідам яйця - народні прикмети і забобони, у які вірять досі
Чоловік тримає курячі яйця. Фото: Posta

Звичайне куряче яйце здавна вважали символом життя, родючості та добробуту. Та наші пращури були переконані, що позичати яйця сусідам не можна — разом із ними можна віддати свою удачу, врожай і сімейне щастя.

Новини.LIVE розповідає, чому не можна позичати яйця сусідам і які забобони пов’язані з цим продуктом.

Читайте також:

Чому не можна позичати яйця

У народі вірили: якщо віддати яйця сусідці, то разом із ними можна "віддати" й добробут, удачу чи плодючість власного господарства. Особливо забороняли позичати яйця для розведення птиці — казали, що після цього всі кури переведуться у того, хто позичає.

Краще вважалося просто подарувати яйця, ніж брати їх назад — тоді енергія не порушується, а дім залишиться під захистом.

Інші народні прикмети про яйця

  • Не можна виносити яйця з дому після заходу сонця — до втрати щастя.
  • Підкладати під курку потрібно непарну кількість яєць, інакше пташенята не вилупляться.
  • Яйце, знесене на Страсну п’ятницю, берегли як оберіг.
  • Випадково розбити яйце — до приємних новин, а два одразу — до зустрічі кохання.
  • Зіпсоване яйце — поганий знак, день буде невдалим.

Наші пращури вважали яйце потужним символом енергії життя. Тож і поводитись із ним потрібно обережно — без сварок, позичань і недбалості. Вважалося, що дбайливе ставлення до яєць приносить у дім мир, добробут і злагоду.

Ми вже писали про те, чому не можна ділитися розсадою до посадки.

Раніше пояснювали те, які овочі найкраще садити поруч із часником, щоб підвищити врожайність.

Детальніше розповідали про те, як правильно підготувати грядку для озимого часнику.

прикмети поради яйця будинок народні прикмети
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
