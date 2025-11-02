Як захистити техніку від стрибків напруги - ефективні способи безпеки для дому

Людина працює з електричним обладнанням. Фото: Freepik

Стрибки напруги — поширена проблема, яка може не лише зіпсувати побутову техніку, а й створити небезпеку для всього будинку. Найчастіше вони трапляються у старих мережах або під час пікових навантажень, коли вмикається багато приладів одночасно.

Новини.LIVE розповідає, як уберегти оселю й техніку від перепадів напруги, уникнути поломок і зайвих витрат на ремонт.

Чому виникають стрибки напруги

Різкі зміни в електромережі трапляються через зношені проводи, старі трансформатори або перевантаження системи. Часто це буває в зимовий період, коли одночасно вмикаються обігрівачі, бойлери чи пральні машини. Також перепади можуть з’явитися через несправність у внутрішній проводці або підключення потужних приладів до слабкої мережі.

Ознаки проблем із напругою

Якщо в домі спостерігається кілька з цих симптомів, варто насторожитися:

лампи мерехтять або швидко перегорають;

таймери скидаються, а техніка працює з перебоями;

трансформатори гудуть чи прилади нагріваються повільно;

напруга на мультиметрі виходить за межі 198-242 В.

Як захистити побутову техніку

Якщо перепади напруги вже є, дотримуйтесь кількох простих правил:

Вимикайте техніку з розеток, коли не користуєтесь нею постійно.

Використовуйте реле або стабілізатор напруги — вони автоматично відключають прилади під час стрибків.

Для приватного будинку встановіть генератор або UPS (безперебійник) — це допоможе при зникненні світла.

