Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Захистіть свою оселю від стрибків напруги — перевірені поради

Захистіть свою оселю від стрибків напруги — перевірені поради

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 01:12
Оновлено: 05:05
Як захистити техніку від стрибків напруги - ефективні способи безпеки для дому
Людина працює з електричним обладнанням. Фото: Freepik

Стрибки напруги — поширена проблема, яка може не лише зіпсувати побутову техніку, а й створити небезпеку для всього будинку. Найчастіше вони трапляються у старих мережах або під час пікових навантажень, коли вмикається багато приладів одночасно.

Новини.LIVE розповідає, як уберегти оселю й техніку від перепадів напруги, уникнути поломок і зайвих витрат на ремонт.

Реклама
Читайте також:

Чому виникають стрибки напруги

Різкі зміни в електромережі трапляються через зношені проводи, старі трансформатори або перевантаження системи. Часто це буває в зимовий період, коли одночасно вмикаються обігрівачі, бойлери чи пральні машини. Також перепади можуть з’явитися через несправність у внутрішній проводці або підключення потужних приладів до слабкої мережі.

Ознаки проблем із напругою

Якщо в домі спостерігається кілька з цих симптомів, варто насторожитися:

  • лампи мерехтять або швидко перегорають;
  • таймери скидаються, а техніка працює з перебоями;
  • трансформатори гудуть чи прилади нагріваються повільно;
  • напруга на мультиметрі виходить за межі 198-242 В.

Як захистити побутову техніку

Якщо перепади напруги вже є, дотримуйтесь кількох простих правил:

  • Вимикайте техніку з розеток, коли не користуєтесь нею постійно.
  • Використовуйте реле або стабілізатор напруги — вони автоматично відключають прилади під час стрибків.
  • Для приватного будинку встановіть генератор або UPS (безперебійник) — це допоможе при зникненні світла.

Ми вже писали про те, що спалити в печі, щоб швидко й безпечно прибрати сажу з димоходу.

Раніше пояснювали те, як правильно і коли проводити аерацію, щоб трава швидко відновилася.

Детальніше розповідали про те, як правильно закласти компост, щоб отримати натуральне добриво.

поради будинок ефективні способи побутова техніка напруга
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації