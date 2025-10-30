Відео
Україна
Головна Дім та город Як зробити газон густим і зеленим — головний секрет догляду

Як зробити газон густим і зеленим — головний секрет догляду

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 23:45
Оновлено: 19:06
Коли і як аерувати газон - покрокова інструкція для густої та здорової трави
Доглянутий газон. Фото: Pinterest

Щоб трава була густою, пружною й насичено-зеленою, одного підстригання замало. Головний секрет догляду — аерація, яка насичує ґрунт повітрям і допомагає корінню "дихати" та краще засвоювати поживні речовини.

Новини.LIVE розповідає, як правильно і коли проводити аерацію, щоб трава швидко відновилася й виглядала ідеально.

Читайте також:

Навіщо газону потрібна аерація

З часом земля під газоном ущільнюється, і коріння не отримує достатньо кисню. Аерація створює отвори, через які повітря, вода та добрива легко доходять до коренів. Це стимулює ріст трави, робить її міцнішою та яскравішою.

Коли найкраще проводити аерацію

  • Весна або осінь — оптимальний час для більшості регіонів.
  • Робіть процедуру через 1-2 дні після дощу, коли ґрунт м’який.
  • Уникайте аерації під час спеки або сильних злив.

Як зрозуміти, що настав час

Встроміть у землю викрутку або кілочок. Якщо входить важко — ґрунт задушений, потрібна аерація. Також сигналом є пожовтіння трави та поява моху.

Поради для ефективної аерації

  • Використовуйте шипові або різальні аератори.
  • Проходьте ділянку двічі — уздовж і впоперек.
  • Після аерації підсіяйте траву та внесіть добрива.
  • Повторюйте щороку, щоб зберегти ефект.

Такий догляд не потребує багато часу, але дає максимальний результат — газон стане густим, пружним і насичено-зеленим.

Ми вже писали про те, як правильно обрати місце для садової техніки.

Раніше пояснювали те, як правильно використовувати скошену траву для мульчування.

Детальніше розповідали про те, які квіти можна садити у жовтні в горщики.

поради будинок догляд газон трава інструкція
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
