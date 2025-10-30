Когда и как аэрировать газон - пошаговая инструкция для густой и здоровой травы

Ухоженный газон. Фото: Pinterest

Чтобы трава была густой, упругой и насыщенно-зеленой, одной стрижки мало. Главный секрет ухода — аэрация, которая насыщает почву воздухом и помогает корням "дышать" и лучше усваивать питательные вещества.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно и когда проводить аэрацию, чтобы трава быстро восстановилась и выглядела идеально.

Зачем газону нужна аэрация

Со временем земля под газоном уплотняется, и корни не получают достаточно кислорода. Аэрация создает отверстия, через которые воздух, вода и удобрения легко доходят до корней. Это стимулирует рост травы, делает ее крепче и ярче.

Когда лучше всего проводить аэрацию

Весна или осень — оптимальное время для большинства регионов.

Делайте процедуру через 1-2 дня после дождя, когда почва мягкая.

Избегайте аэрации во время жары или сильных ливней.

Как понять, что пришло время

Воткните в землю отвертку или колышек. Если входит тяжело — почва задушена, нужна аэрация. Также сигналом является пожелтение травы и появление мха.

Советы для эффективной аэрации

Используйте шиповые или режущие аэраторы.

Проходите участок дважды — вдоль и поперек.

После аэрации подсейте траву и внесите удобрения.

Повторяйте каждый год, чтобы сохранить эффект.

Такой уход не требует много времени, но дает максимальный результат — газон станет густым, упругим и насыщенно-зеленым.

