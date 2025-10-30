Когда и как аэрировать газон - пошаговая инструкция для густой и здоровой травы

Как сделать газон густым и зеленым — главный секрет ухода
Чтобы трава была густой, упругой и насыщенно-зеленой, одной стрижки мало. Главный секрет ухода — аэрация, которая насыщает почву воздухом и помогает корням "дышать" и лучше усваивать питательные вещества.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно и когда проводить аэрацию, чтобы трава быстро восстановилась и выглядела идеально.
Зачем газону нужна аэрация
Со временем земля под газоном уплотняется, и корни не получают достаточно кислорода. Аэрация создает отверстия, через которые воздух, вода и удобрения легко доходят до корней. Это стимулирует рост травы, делает ее крепче и ярче.
Когда лучше всего проводить аэрацию
- Весна или осень — оптимальное время для большинства регионов.
- Делайте процедуру через 1-2 дня после дождя, когда почва мягкая.
- Избегайте аэрации во время жары или сильных ливней.
Как понять, что пришло время
Воткните в землю отвертку или колышек. Если входит тяжело — почва задушена, нужна аэрация. Также сигналом является пожелтение травы и появление мха.
Советы для эффективной аэрации
- Используйте шиповые или режущие аэраторы.
- Проходите участок дважды — вдоль и поперек.
- После аэрации подсейте траву и внесите удобрения.
- Повторяйте каждый год, чтобы сохранить эффект.
Такой уход не требует много времени, но дает максимальный результат — газон станет густым, упругим и насыщенно-зеленым.
