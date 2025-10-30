Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как сделать газон густым и зеленым — главный секрет ухода

Как сделать газон густым и зеленым — главный секрет ухода

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 23:45
обновлено: 19:06
Когда и как аэрировать газон - пошаговая инструкция для густой и здоровой травы
Ухоженный газон. Фото: Pinterest

Чтобы трава была густой, упругой и насыщенно-зеленой, одной стрижки мало. Главный секрет ухода — аэрация, которая насыщает почву воздухом и помогает корням "дышать" и лучше усваивать питательные вещества.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно и когда проводить аэрацию, чтобы трава быстро восстановилась и выглядела идеально.

Реклама
Читайте также:

Зачем газону нужна аэрация

Со временем земля под газоном уплотняется, и корни не получают достаточно кислорода. Аэрация создает отверстия, через которые воздух, вода и удобрения легко доходят до корней. Это стимулирует рост травы, делает ее крепче и ярче.

Когда лучше всего проводить аэрацию

  • Весна или осень — оптимальное время для большинства регионов.
  • Делайте процедуру через 1-2 дня после дождя, когда почва мягкая.
  • Избегайте аэрации во время жары или сильных ливней.

Как понять, что пришло время

Воткните в землю отвертку или колышек. Если входит тяжело — почва задушена, нужна аэрация. Также сигналом является пожелтение травы и появление мха.

Советы для эффективной аэрации

  • Используйте шиповые или режущие аэраторы.
  • Проходите участок дважды — вдоль и поперек.
  • После аэрации подсейте траву и внесите удобрения.
  • Повторяйте каждый год, чтобы сохранить эффект.

Такой уход не требует много времени, но дает максимальный результат — газон станет густым, упругим и насыщенно-зеленым.

Мы уже писали о том, как правильно выбрать место для садовой техники.

Ранее объясняли то, как правильно использовать скошенную траву для мульчирования.

Подробнее рассказывали о том, какие цветы можно сажать в октябре в горшки.

советы дом уход газон трава инструкция
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации