Как правильно стричь газон осенью - оптимальная высота и главные правила

Секрет здорового газона осенью — что категорически нельзя делать
Осенью трава восстанавливается после жары и готовится к морозам. Если стричь газон слишком коротко, он потеряет силу, пожелтеет и не переживет зиму.
Почему нельзя стричь газон коротко осенью
Осенью трава накапливает энергию для зимовки. Если срезать ее слишком низко, листья не успевают фотосинтезировать, а корни ослабевают. В результате газон зимой подмерзает и весной выглядит тусклым и пятнистым.
Оптимальная высота газона
Эксперты советуют оставлять газон высотой 5-6,5 см. Такая длина защищает корневую систему, позволяет траве "работать" даже в короткие осенние дни и повышает устойчивость к морозам.
Три золотых правила осенней стрижки
- Не срезайте более трети длины за один раз. Резкое укорачивание травы останавливает рост корней.
- Стригите реже. Осенью достаточно косить раз в две недели.
- Избегайте мокрой травы. Скашивание после дождя провоцирует мох, плесень и грибок.
Осень — решающий период для подготовки газона к зиме. Уход за газоном осенью — это залог здорового и красивого участка весной. Если избегать главных ошибок, трава быстро восстановится после холодов и сохранит насыщенный зеленый цвет.
