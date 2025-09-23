Видео
Главная Дом и огород Секрет здорового газона осенью — что категорически нельзя делать

Секрет здорового газона осенью — что категорически нельзя делать

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:36
Как правильно стричь газон осенью - оптимальная высота и главные правила
Человек подстригает газон. Фото: Pinterest

Осенью трава восстанавливается после жары и готовится к морозам. Если стричь газон слишком коротко, он потеряет силу, пожелтеет и не переживет зиму.

Новини.LIVE делится простыми советами, как избежать ошибок при уходе за газоном осенью.

Читайте также:

Почему нельзя стричь газон коротко осенью

Осенью трава накапливает энергию для зимовки. Если срезать ее слишком низко, листья не успевают фотосинтезировать, а корни ослабевают. В результате газон зимой подмерзает и весной выглядит тусклым и пятнистым.

Оптимальная высота газона

Эксперты советуют оставлять газон высотой 5-6,5 см. Такая длина защищает корневую систему, позволяет траве "работать" даже в короткие осенние дни и повышает устойчивость к морозам.

Три золотых правила осенней стрижки

  • Не срезайте более трети длины за один раз. Резкое укорачивание травы останавливает рост корней.
  • Стригите реже. Осенью достаточно косить раз в две недели.
  • Избегайте мокрой травы. Скашивание после дождя провоцирует мох, плесень и грибок.

Осень — решающий период для подготовки газона к зиме. Уход за газоном осенью — это залог здорового и красивого участка весной. Если избегать главных ошибок, трава быстро восстановится после холодов и сохранит насыщенный зеленый цвет.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
