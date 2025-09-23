Как правильно стричь газон осенью - оптимальная высота и главные правила

Человек подстригает газон. Фото: Pinterest

Осенью трава восстанавливается после жары и готовится к морозам. Если стричь газон слишком коротко, он потеряет силу, пожелтеет и не переживет зиму.

Новини.LIVE делится простыми советами, как избежать ошибок при уходе за газоном осенью.

Почему нельзя стричь газон коротко осенью

Осенью трава накапливает энергию для зимовки. Если срезать ее слишком низко, листья не успевают фотосинтезировать, а корни ослабевают. В результате газон зимой подмерзает и весной выглядит тусклым и пятнистым.

Оптимальная высота газона

Эксперты советуют оставлять газон высотой 5-6,5 см. Такая длина защищает корневую систему, позволяет траве "работать" даже в короткие осенние дни и повышает устойчивость к морозам.

Три золотых правила осенней стрижки

Не срезайте более трети длины за один раз. Резкое укорачивание травы останавливает рост корней.

Стригите реже. Осенью достаточно косить раз в две недели.

Избегайте мокрой травы. Скашивание после дождя провоцирует мох, плесень и грибок.

Осень — решающий период для подготовки газона к зиме. Уход за газоном осенью — это залог здорового и красивого участка весной. Если избегать главных ошибок, трава быстро восстановится после холодов и сохранит насыщенный зеленый цвет.

