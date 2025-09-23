Відео
Україна
Секрет здорового газону восени — що категорично не можна робити

Секрет здорового газону восени — що категорично не можна робити

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:36
Як правильно стригти газон восени - оптимальна висота та головні правила
Людина підстригає газон. Фото: Pinterest

Восени трава відновлюється після спеки й готується до морозів. Якщо стригти газон занадто коротко, він втратить силу, пожовкне й не переживе зиму.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як уникнути помилок при догляді за газоном восени.

Читайте також:

Чому не можна стригти газон коротко восени

Восени трава накопичує енергію для зимівлі. Якщо зрізати її занадто низько, листя не встигає фотосинтезувати, а коріння слабшає. В результаті газон взимку підмерзає і навесні виглядає тьмяним та плямистим.

Оптимальна висота газону

Експерти радять залишати газон висотою 5-6,5 см. Така довжина захищає кореневу систему, дозволяє траві "працювати" навіть у короткі осінні дні та підвищує стійкість до морозів.

Три золоті правила осінньої стрижки

  • Не зрізайте більше третини довжини за один раз. Різке укорочення трави зупиняє ріст коріння.
  • Стрижіть рідше. Восени достатньо косити раз на два тижні.
  • Уникайте мокрої трави. Скошування після дощу провокує мох, плісняву й грибок.

Осінь — вирішальний період для підготовки газону до зими. Догляд за газоном восени — це запорука здорової й красивої ділянки навесні. Якщо уникати головних помилок, трава швидко відновиться після холодів і збереже насичений зелений колір.

Ми вже розповідали про те, як легко очистити доріжки від бур’янів.

Раніше пояснювали те, як оновити ґрунт у теплиці восени.

Цікаво буде також дізнатися про те, що зробити з компостною купою в листопаді.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
