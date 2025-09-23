Як правильно стригти газон восени - оптимальна висота та головні правила

Людина підстригає газон. Фото: Pinterest

Восени трава відновлюється після спеки й готується до морозів. Якщо стригти газон занадто коротко, він втратить силу, пожовкне й не переживе зиму.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як уникнути помилок при догляді за газоном восени.

Чому не можна стригти газон коротко восени

Восени трава накопичує енергію для зимівлі. Якщо зрізати її занадто низько, листя не встигає фотосинтезувати, а коріння слабшає. В результаті газон взимку підмерзає і навесні виглядає тьмяним та плямистим.

Оптимальна висота газону

Експерти радять залишати газон висотою 5-6,5 см. Така довжина захищає кореневу систему, дозволяє траві "працювати" навіть у короткі осінні дні та підвищує стійкість до морозів.

Три золоті правила осінньої стрижки

Не зрізайте більше третини довжини за один раз. Різке укорочення трави зупиняє ріст коріння.

Стрижіть рідше. Восени достатньо косити раз на два тижні.

Уникайте мокрої трави. Скошування після дощу провокує мох, плісняву й грибок.

Осінь — вирішальний період для підготовки газону до зими. Догляд за газоном восени — це запорука здорової й красивої ділянки навесні. Якщо уникати головних помилок, трава швидко відновиться після холодів і збереже насичений зелений колір.

