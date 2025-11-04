Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Известкование почвы осенью — когда, зачем и как делать правильно

Известкование почвы осенью — когда, зачем и как делать правильно

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 01:12
обновлено: 16:21
Когда и как проводить известкование почвы - советы, нормы и польза для земли
Человек делает известкование почвы. Фото: AgriExpro

Осень — лучшее время подготовить землю к новому сезону. Одним из важных этапов является известкование почвы, которое помогает раскислить землю и насытить ее кальцием. Это простой способ улучшить структуру, урожайность и здоровье растений.

Новини.LIVE объясняет, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Реклама
Читайте также:

Что дает известкование

  • Нейтрализует кислотность.
  • Улучшает воздухообмен и влагозадержание.
  • Обеспечивает почву кальцием и магнием.
  • Активизирует полезные микроорганизмы.

Какую известь выбрать

  • Известковая мука — действует постепенно, подходит для большинства участков.
  • Доломитовая мука — содержит магний, хороша для песчаных почв.
  • Гашеная известь — быстродействующая, но требует осторожности.
  • Альтернатива — древесная зола, которая раскисляет землю и добавляет калий.

Когда проводить известкование

Лучше всего делать это осенью после сбора урожая. За зиму известь успевает раствориться, и к весне почва становится нейтральной. Весеннее внесение возможно, но минимум за 3-4 недели до посадки.

Нормы и частота внесения

Известкование проводят раз в 2-4 года. Для кислых участков нужно 6-8 кг на 10 м², для слабокислых — до 1 кг. Избыток кальция вреден, поэтому перед внесением стоит проверить pH-метром.

Мы уже писали о том, почему не стоит использовать опилки для мульчирования.

Ранее объясняли то, как пересадить гортензию без стресса для растения.

Подробнее рассказывали о том, как правильно заложить компост осенью.

земля советы огород сад Известкование почвы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации