Когда и как проводить известкование почвы - советы, нормы и польза для земли

Известкование почвы осенью — когда, зачем и как делать правильно
Осень — лучшее время подготовить землю к новому сезону. Одним из важных этапов является известкование почвы, которое помогает раскислить землю и насытить ее кальцием. Это простой способ улучшить структуру, урожайность и здоровье растений.
Новини.LIVE объясняет, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.
Что дает известкование
- Нейтрализует кислотность.
- Улучшает воздухообмен и влагозадержание.
- Обеспечивает почву кальцием и магнием.
- Активизирует полезные микроорганизмы.
Какую известь выбрать
- Известковая мука — действует постепенно, подходит для большинства участков.
- Доломитовая мука — содержит магний, хороша для песчаных почв.
- Гашеная известь — быстродействующая, но требует осторожности.
- Альтернатива — древесная зола, которая раскисляет землю и добавляет калий.
Когда проводить известкование
Лучше всего делать это осенью после сбора урожая. За зиму известь успевает раствориться, и к весне почва становится нейтральной. Весеннее внесение возможно, но минимум за 3-4 недели до посадки.
Нормы и частота внесения
Известкование проводят раз в 2-4 года. Для кислых участков нужно 6-8 кг на 10 м², для слабокислых — до 1 кг. Избыток кальция вреден, поэтому перед внесением стоит проверить pH-метром.
Мы уже писали о том, почему не стоит использовать опилки для мульчирования.
Ранее объясняли то, как пересадить гортензию без стресса для растения.
Подробнее рассказывали о том, как правильно заложить компост осенью.
Читайте Новини.LIVE!