Когда и как проводить известкование почвы - советы, нормы и польза для земли

Осень — лучшее время подготовить землю к новому сезону. Одним из важных этапов является известкование почвы, которое помогает раскислить землю и насытить ее кальцием. Это простой способ улучшить структуру, урожайность и здоровье растений.

Новини.LIVE объясняет, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Что дает известкование

Нейтрализует кислотность.

Улучшает воздухообмен и влагозадержание.

Обеспечивает почву кальцием и магнием.

Активизирует полезные микроорганизмы.

Какую известь выбрать

Известковая мука — действует постепенно, подходит для большинства участков.

Доломитовая мука — содержит магний, хороша для песчаных почв.

Гашеная известь — быстродействующая, но требует осторожности.

Альтернатива — древесная зола, которая раскисляет землю и добавляет калий.

Когда проводить известкование

Лучше всего делать это осенью после сбора урожая. За зиму известь успевает раствориться, и к весне почва становится нейтральной. Весеннее внесение возможно, но минимум за 3-4 недели до посадки.

Нормы и частота внесения

Известкование проводят раз в 2-4 года. Для кислых участков нужно 6-8 кг на 10 м², для слабокислых — до 1 кг. Избыток кальция вреден, поэтому перед внесением стоит проверить pH-метром.

