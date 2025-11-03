Видео
Україна
Не спеши мульчировать опилками — вот почему это ошибка

Не спеши мульчировать опилками — вот почему это ошибка

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 05:00
обновлено: 02:52
Почему нельзя мульчировать опилками - главные ошибки и безопасные альтернативы
Мульчирование растений на огороде опилками. Фото: Depositphotos

Опилки кажутся удобным и дешевым материалом для мульчи, но при неправильном использовании они могут больше навредить, чем помочь. Свежая опилка забирает из почвы азот, закисляет землю и создает условия для грибка.

Новини.LIVE объясняет, почему не стоит использовать опилки для мульчирования и чем их можно безопасно заменить.

Читайте также:

Почему опилки вредят мульче

На первый взгляд опилки кажутся идеальными — удерживают влагу, защищают грядки от сорняков и выглядят аккуратно. Но в процессе разложения они забирают из почвы азот, без которого растения теряют силу, замедляют рост и желтеют. Кроме того, свежая опилка создает плотную корку, которая не пропускает воздух к корням. Это нарушает естественную вентиляцию, и земля постепенно "задыхается".

Другие риски использования опилок

  • При высокой влажности опилки заплесневеют и становятся источником грибковых болезней.
  • Они закисляют почву, что опасно для большинства овощей и ягод.
  • Под слоем опилок часто заводятся слизни, муравьи и грызуны.

Когда опилки все же можно применять

Если другого материала нет, опилки можно использовать высушенные и перепревшие, смешанные с компостом или мочевиной. В таком виде они уже не забирают азот и даже улучшают структуру почвы.

Безопасные альтернативы

  • Солома или сено — сохраняют влагу, не вредят почве.
  • Компост или перегной — питают растения.
  • Измельченная кора или щепа — выглядят опрятно и не закисляют землю.

Мы уже рассказывали о том, как правильно и когда проводить аэрацию.

Также ранее объясняли то, какие растения нельзя сажать возле малины.

Подробнее мы рассказывали о том, как утеплить персиковое дерево и уберечь его от морозов.

советы огород сад ошибки мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
