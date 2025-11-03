Почему нельзя мульчировать опилками - главные ошибки и безопасные альтернативы

Не спеши мульчировать опилками — вот почему это ошибка
Опилки кажутся удобным и дешевым материалом для мульчи, но при неправильном использовании они могут больше навредить, чем помочь. Свежая опилка забирает из почвы азот, закисляет землю и создает условия для грибка.
Новини.LIVE объясняет, почему не стоит использовать опилки для мульчирования и чем их можно безопасно заменить.
Почему опилки вредят мульче
На первый взгляд опилки кажутся идеальными — удерживают влагу, защищают грядки от сорняков и выглядят аккуратно. Но в процессе разложения они забирают из почвы азот, без которого растения теряют силу, замедляют рост и желтеют. Кроме того, свежая опилка создает плотную корку, которая не пропускает воздух к корням. Это нарушает естественную вентиляцию, и земля постепенно "задыхается".
Другие риски использования опилок
- При высокой влажности опилки заплесневеют и становятся источником грибковых болезней.
- Они закисляют почву, что опасно для большинства овощей и ягод.
- Под слоем опилок часто заводятся слизни, муравьи и грызуны.
Когда опилки все же можно применять
Если другого материала нет, опилки можно использовать высушенные и перепревшие, смешанные с компостом или мочевиной. В таком виде они уже не забирают азот и даже улучшают структуру почвы.
Безопасные альтернативы
- Солома или сено — сохраняют влагу, не вредят почве.
- Компост или перегной — питают растения.
- Измельченная кора или щепа — выглядят опрятно и не закисляют землю.
