Коли і як проводити вапнування ґрунту - поради, норми та користь для землі

Людина робить вапнування грунту. Фото: AgriExpro

Осінь — найкращий час підготувати землю до нового сезону. Одним із важливих етапів є вапнування ґрунту, яке допомагає розкислити землю та наситити її кальцієм. Це простий спосіб покращити структуру, врожайність і здоров’я рослин.

Новини.LIVE пояснює, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Що дає вапнування

Нейтралізує кислотність.

Покращує повітрообмін і вологозатримання.

Забезпечує ґрунт кальцієм і магнієм.

Активізує корисні мікроорганізми.

Яке вапно вибрати

Вапняне борошно — діє поступово, підходить для більшості ділянок.

Доломітове борошно — містить магній, добре для піщаних ґрунтів.

Гашене вапно — швидкодійне, але потребує обережності.

Альтернатива — деревна зола, що розкислює землю та додає калій.

Коли проводити вапнування

Найкраще робити це восени після збору врожаю. За зиму вапно встигає розчинитися, і до весни ґрунт стає нейтральним. Весняне внесення можливе, але щонайменше за 3-4 тижні до посадки.

Норми та частота

Вапнування проводять раз на 2-4 роки. Для кислих ділянок потрібно 6-8 кг на 10 м², для слабокислих — до 1 кг. Надлишок кальцію шкідливий, тому перед внесенням варто перевірити pH-метром.

