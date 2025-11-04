Коли і як проводити вапнування ґрунту - поради, норми та користь для землі

Вапнування ґрунту восени — коли, навіщо і як робити правильно
Осінь — найкращий час підготувати землю до нового сезону. Одним із важливих етапів є вапнування ґрунту, яке допомагає розкислити землю та наситити її кальцієм. Це простий спосіб покращити структуру, врожайність і здоров’я рослин.
Що дає вапнування
- Нейтралізує кислотність.
- Покращує повітрообмін і вологозатримання.
- Забезпечує ґрунт кальцієм і магнієм.
- Активізує корисні мікроорганізми.
Яке вапно вибрати
- Вапняне борошно — діє поступово, підходить для більшості ділянок.
- Доломітове борошно — містить магній, добре для піщаних ґрунтів.
- Гашене вапно — швидкодійне, але потребує обережності.
- Альтернатива — деревна зола, що розкислює землю та додає калій.
Коли проводити вапнування
Найкраще робити це восени після збору врожаю. За зиму вапно встигає розчинитися, і до весни ґрунт стає нейтральним. Весняне внесення можливе, але щонайменше за 3-4 тижні до посадки.
Норми та частота
Вапнування проводять раз на 2-4 роки. Для кислих ділянок потрібно 6-8 кг на 10 м², для слабокислих — до 1 кг. Надлишок кальцію шкідливий, тому перед внесенням варто перевірити pH-метром.
