Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Вапнування ґрунту восени — коли, навіщо і як робити правильно

Вапнування ґрунту восени — коли, навіщо і як робити правильно

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 01:12
Оновлено: 16:21
Коли і як проводити вапнування ґрунту - поради, норми та користь для землі
Людина робить вапнування грунту. Фото: AgriExpro

Осінь — найкращий час підготувати землю до нового сезону. Одним із важливих етапів є вапнування ґрунту, яке допомагає розкислити землю та наситити її кальцієм. Це простий спосіб покращити структуру, врожайність і здоров’я рослин.

Новини.LIVE пояснює, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Реклама
Читайте також:

Що дає вапнування

  • Нейтралізує кислотність.
  • Покращує повітрообмін і вологозатримання.
  • Забезпечує ґрунт кальцієм і магнієм.
  • Активізує корисні мікроорганізми.

Яке вапно вибрати

  • Вапняне борошно — діє поступово, підходить для більшості ділянок.
  • Доломітове борошно — містить магній, добре для піщаних ґрунтів.
  • Гашене вапно — швидкодійне, але потребує обережності.
  • Альтернатива — деревна зола, що розкислює землю та додає калій.

Коли проводити вапнування

Найкраще робити це восени після збору врожаю. За зиму вапно встигає розчинитися, і до весни ґрунт стає нейтральним. Весняне внесення можливе, але щонайменше за 3-4 тижні до посадки.

Норми та частота

Вапнування проводять раз на 2-4 роки. Для кислих ділянок потрібно 6-8 кг на 10 м², для слабокислих — до 1 кг. Надлишок кальцію шкідливий, тому перед внесенням варто перевірити pH-метром.

Ми вже писали про те, чому не варто використовувати тирсу для мульчування.

Раніше пояснювали те, як пересадити гортензію без стресу для рослини.

Детальніше розповідали про те, як правильно закласти компост восени.

земля поради город сад Вапнування ґрунту
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації