Як використати біовугілля у компості, щоб отримати гумус за 30 днів - поради городникам

Біовугілля — це проста, але ефективна добавка для компосту, яка прибирає неприємний запах і прискорює утворення гумусу. Всього літр на відро суміші — і через місяць отримаєте готове добриво.

Новини.LIVE пояснює, як правильно використовувати біовугілля, щоб компост дозрів уже за 30 днів.

Навіщо додавати біовугілля у компост

Під час розкладання компосту утворюється волога та неприємний запах. Біовугілля вбирає їх, підтримуючи баланс і пришвидшуючи процес дозрівання. Воно також зберігає поживні речовини й запобігає гниттю, завдяки чому компост стає більш насиченим і корисним для ґрунту.

Як правильно приготувати компост

Змішай зелені матеріали (трава, бур’яни, овочеві відходи, кава) з коричневими (листя, солома, тирса, картон) у співвідношенні 1:3. Подрібни великі шматки — гілки секатором, картон ножицями. На кожне відро суміші додай 1 літр біовугілля. Якщо компост занадто вологий — додай сухе листя, якщо сухий — трохи зволож водою. Накрий купу плівкою, залишивши отвори для вентиляції.

Результат вже через 30 днів

Біовугілля прискорює дозрівання компосту, тому вже через місяць суміш перетворюється на готовий гумус. Він має темний колір, розсипчасту структуру та приємний запах землі. Таке добриво ідеально підходить для підживлення грядок, клумб і дерев.

