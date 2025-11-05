Відео
Україна
Біовугілля у компості — швидкий спосіб отримати гумус за місяць

Біовугілля у компості — швидкий спосіб отримати гумус за місяць

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 02:45
Оновлено: 16:06
Як використати біовугілля у компості, щоб отримати гумус за 30 днів - поради городникам
Людина доглядає компост. Фото: Freepik

Біовугілля — це проста, але ефективна добавка для компосту, яка прибирає неприємний запах і прискорює утворення гумусу. Всього літр на відро суміші — і через місяць отримаєте готове добриво.

Новини.LIVE пояснює, як правильно використовувати біовугілля, щоб компост дозрів уже за 30 днів.

Читайте також:

Навіщо додавати біовугілля у компост

Під час розкладання компосту утворюється волога та неприємний запах. Біовугілля вбирає їх, підтримуючи баланс і пришвидшуючи процес дозрівання. Воно також зберігає поживні речовини й запобігає гниттю, завдяки чому компост стає більш насиченим і корисним для ґрунту.

Як правильно приготувати компост

  1. Змішай зелені матеріали (трава, бур’яни, овочеві відходи, кава) з коричневими (листя, солома, тирса, картон) у співвідношенні 1:3.
  2. Подрібни великі шматки — гілки секатором, картон ножицями.
  3. На кожне відро суміші додай 1 літр біовугілля.
  4. Якщо компост занадто вологий — додай сухе листя, якщо сухий — трохи зволож водою.
  5. Накрий купу плівкою, залишивши отвори для вентиляції.

Результат вже через 30 днів

Біовугілля прискорює дозрівання компосту, тому вже через місяць суміш перетворюється на готовий гумус. Він має темний колір, розсипчасту структуру та приємний запах землі. Таке добриво ідеально підходить для підживлення грядок, клумб і дерев.

Ми пояснювали те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Також розповідали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше повідомлялося про те, чим підживити озиму цибулю, щоб вона швидко прижилася й дала рясне пір’я навесні.

поради город сад компост запах
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
