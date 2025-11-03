Відео
Озима цибуля віддячить урожаєм — використайте це добриво

Озима цибуля віддячить урожаєм — використайте це добриво

Дата публікації: 3 листопада 2025 20:00
Оновлено: 15:52
Чим підживити озиму цибулю восени - ефективне добриво для великого врожаю
Людина доглядає цибулю. Фото: Pinterest

Щоб озима цибуля добре перезимувала і дала щедрий урожай, важливо правильно її підживити. Не всі добрива підходять восени, але є бюджетне рішення, яке допоможе зберегти міцне коріння навіть після дощів.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити озиму цибулю, щоб вона швидко прижилася й дала рясне пір’я навесні.

Перевірте стан ґрунту

Після дощів земля часто залишається вологою. У такий час не можна вносити:

  • карбамід, послід, перегній — азот у вологому ґрунті обпікає коріння;
  • суперфосфат, монофосфат калію, сульфат калію — дають аналогічний ефект.

Перед підживленням переконайтеся, що земля трохи підсохла.

Найкраще бюджетне добриво — деревна зола

Це перевірений засіб, який безпечний навіть у вологий період. Достатньо 2-3 столові ложки золи на кожну лунку перед посадкою або при перекопуванні. Вона:

  • живить рослину калієм і фосфором;
  • запобігає загниванню у сирому ґрунті;
  • зміцнює кореневу систему.

Корисна порада

Якщо ґрунт глинистий або після дощу надто щільний, змішайте золу з невеликою кількістю піску — це покращить дренаж і доступ повітря до коріння. Навесні можна додати трохи золи повторно, щоб підживити паростки й стимулювати ріст зеленої маси.

Деревна зола — просте, безпечне й дешеве рішення, яке допоможе цибулі добре перезимувати та навесні швидко рушити в ріст.

врожай добрива город сад цибуля підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
