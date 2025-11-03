Чим підживити сливу восени перед зимою - підгодівля для рясного врожаю

Врожай слив у саду. Фото: Pinterest

Щоб слива рясно родила наступного сезону, важливо підживити її восени. Один простий і дешевий засіб допомагає дереву легше пережити морози, не вимерзнути й навесні дати потужне цвітіння.

Навіщо підживлювати сливу восени

Хоча слива — витривале дерево, зима для неї є справжнім випробуванням, особливо коли мало снігу. Без додаткового живлення вона може втратити частину пагонів або ослабнути. Осіннє підживлення допомагає дереву накопичити поживні речовини для зимівлі й підвищує морозостійкість.

Найкраще добриво — деревна зола

Вона містить фосфор, калій і сірку — елементи, які зміцнюють кореневу систему.

Зола покращує структуру ґрунту та нормалізує кислотність.

Допомагає дереву легше перенести холод і швидше "прокинутися" навесні.

Як правильно внести золу

Візьміть 1 склянку деревної золи на 10 літрів теплої води. Вилийте розчин у прикореневу зону дерева або зробіть кілька борозен навколо сливи. Якщо немає часу готувати розчин — можна просто посипати золу сухою і присипати землею. Злегка полийте, щоб поживні речовини краще засвоїлися.

Коли проводити підживлення

Найкраще — у кінці жовтня або на початку листопада, поки ґрунт ще не замерз. За цей час мікроелементи встигнуть потрапити до коріння, і дерево зустріне зиму "наповненим силою".

