Чим підживити сливу восени перед зимою - підгодівля для рясного врожаю

Як підготувати сливу до зими — проста підгодівля із золою
Щоб слива рясно родила наступного сезону, важливо підживити її восени. Один простий і дешевий засіб допомагає дереву легше пережити морози, не вимерзнути й навесні дати потужне цвітіння.
Новини.LIVE розповідає, яку підгодівлю внести восени, щоб слива зимувала міцною і здоровою.
Навіщо підживлювати сливу восени
Хоча слива — витривале дерево, зима для неї є справжнім випробуванням, особливо коли мало снігу. Без додаткового живлення вона може втратити частину пагонів або ослабнути. Осіннє підживлення допомагає дереву накопичити поживні речовини для зимівлі й підвищує морозостійкість.
Найкраще добриво — деревна зола
- Вона містить фосфор, калій і сірку — елементи, які зміцнюють кореневу систему.
- Зола покращує структуру ґрунту та нормалізує кислотність.
- Допомагає дереву легше перенести холод і швидше "прокинутися" навесні.
Як правильно внести золу
- Візьміть 1 склянку деревної золи на 10 літрів теплої води.
- Вилийте розчин у прикореневу зону дерева або зробіть кілька борозен навколо сливи.
- Якщо немає часу готувати розчин — можна просто посипати золу сухою і присипати землею.
- Злегка полийте, щоб поживні речовини краще засвоїлися.
Коли проводити підживлення
Найкраще — у кінці жовтня або на початку листопада, поки ґрунт ще не замерз. За цей час мікроелементи встигнуть потрапити до коріння, і дерево зустріне зиму "наповненим силою".
