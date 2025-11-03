Видео
Видео

Как подготовить сливу к зиме — простая подкормка с золой

Дата публикации 3 ноября 2025 10:10
обновлено: 10:18
Чем подкормить сливу осенью перед зимой - подкормка для обильного урожая
Урожай слив в саду. Фото: Pinterest

Чтобы слива обильно плодоносила в следующем сезоне, важно подкормить ее осенью. Одно простое и дешевое средство помогает дереву легче пережить морозы, не вымерзнуть и весной дать мощное цветение.

Новини.LIVE рассказывает, какую подкормку внести осенью, чтобы слива зимовала крепкой и здоровой.

Зачем подкармливать сливу осенью

Хотя слива — выносливое дерево, зима для нее является настоящим испытанием, особенно когда мало снега. Без дополнительного питания она может потерять часть побегов или ослабнуть. Осенняя подкормка помогает дереву накопить питательные вещества для зимовки и повышает морозостойкость.

Лучшее удобрение — древесная зола.

  • Она содержит фосфор, калий и серу — элементы, которые укрепляют корневую систему.
  • Зола улучшает структуру почвы и нормализует кислотность.
  • Помогает дереву легче перенести холода и быстрее "проснуться" весной.

Как правильно внести золу

  1. Возьмите 1 стакан древесной золы на 10 литров теплой воды.
  2. Вылейте раствор в прикорневую зону дерева или сделайте несколько борозд вокруг сливы.
  3. Если нет времени готовить раствор — можно просто посыпать золу сухой и присыпать землей.
  4. Слегка полейте, чтобы питательные вещества лучше усвоились.

Когда проводить подкормку

Лучше всего — в конце октября или в начале ноября, пока почва еще не замерзла. За это время микроэлементы успеют попасть к корням, и дерево встретит зиму "наполненным силой".

урожай деревья зима советы подкормка слива
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
