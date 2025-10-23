Як садити цибулю на зиму - підготовка ґрунту та поради для великого врожаю

Людина садить цибулю на городі. Фото: Decorexpro

Осіння посадка цибулі має безліч переваг: рослина швидше росте, дає врожай раніше та стійкіша до шкідників. Головне — правильно обрати час, сорти й підготувати грядку.

Новини.LIVE розповідає, як посадити цибулю на зиму, щоб навесні отримати ранній, великий і здоровий урожай.

Переваги посадки цибулі восени

Посадка восени дозволяє зібрати врожай на кілька тижнів раніше. Цибуля краще переносить хвороби та менше уражується цибулевою мухою. Дрібна сіянка не пересихає, а перетворюється на повноцінну цибулину.

Підготовка ділянки

Для посадки обирайте сонячне, рівне місце без застою води. Найкращими попередниками є огірки, кабачки, рання картопля або зернові.

Поради:

не садіть цибулю на тому самому місці раніше, ніж через 3-4 роки;

за 2-3 тижні до посадки внесіть компост або біогумус;

після сидератів обов’язково закопайте зелену масу в ґрунт.

Коли садити цибулю на зиму

Оптимальний час — кінець жовтня – початок листопада, коли температура опускається до +5…+7°C, але ще немає стійких морозів. Насіння висівають пізніше — у листопаді, коли ґрунт охолоне до +2…+3°C.

Як садити цибулю

Робіть ряди через 25-30 см, глибиною 5-6 см. Посипте їх золою або тютюновим пилом — це захист від шкідників. Висаджуйте цибулини через 6-8 см, не втискаючи в землю. Присипте ґрунтом так, щоб над верхівкою залишилось 3-4 см.

Захист і догляд

Після посадки грядки замульчуйте соломою, сіном або лапником. Це допоможе зберегти тепло та вологу.

Навесні зніміть укриття, але залиште частину мульчі між рядами — вона вбереже ґрунт від пересихання.

