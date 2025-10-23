Відео
Україна
Коли і як садити цибулю на зиму — прості поради городникам

Коли і як садити цибулю на зиму — прості поради городникам

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 16:47
Як садити цибулю на зиму - підготовка ґрунту та поради для великого врожаю
Людина садить цибулю на городі. Фото: Decorexpro

Осіння посадка цибулі має безліч переваг: рослина швидше росте, дає врожай раніше та стійкіша до шкідників. Головне — правильно обрати час, сорти й підготувати грядку.

Новини.LIVE розповідає, як посадити цибулю на зиму, щоб навесні отримати ранній, великий і здоровий урожай.

Переваги посадки цибулі восени

Посадка восени дозволяє зібрати врожай на кілька тижнів раніше. Цибуля краще переносить хвороби та менше уражується цибулевою мухою. Дрібна сіянка не пересихає, а перетворюється на повноцінну цибулину.

Підготовка ділянки

Для посадки обирайте сонячне, рівне місце без застою води. Найкращими попередниками є огірки, кабачки, рання картопля або зернові.
Поради:

  • не садіть цибулю на тому самому місці раніше, ніж через 3-4 роки;
  • за 2-3 тижні до посадки внесіть компост або біогумус;
  • після сидератів обов’язково закопайте зелену масу в ґрунт.

Коли садити цибулю на зиму

Оптимальний час — кінець жовтня – початок листопада, коли температура опускається до +5…+7°C, але ще немає стійких морозів. Насіння висівають пізніше — у листопаді, коли ґрунт охолоне до +2…+3°C.

Як садити цибулю

  1. Робіть ряди через 25-30 см, глибиною 5-6 см.
  2. Посипте їх золою або тютюновим пилом — це захист від шкідників.
  3. Висаджуйте цибулини через 6-8 см, не втискаючи в землю.
  4. Присипте ґрунтом так, щоб над верхівкою залишилось 3-4 см.

Захист і догляд

  • Після посадки грядки замульчуйте соломою, сіном або лапником. Це допоможе зберегти тепло та вологу.
  • Навесні зніміть укриття, але залиште частину мульчі між рядами — вона вбереже ґрунт від пересихання.

Ми вже писали про те, як пришвидшити перегнивання листя.

Раніше пояснювали те, які квіти не можна обрізати восени.

Детальніше розповідали про те, чому краще не запрошувати сусідів на свій город і як уберегти врожай від заздрості.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
