Как сажать лук на зиму - подготовка почвы и советы для большого урожая

Когда и как сажать лук на зиму — простые советы огородникам
Осенняя посадка лука имеет множество преимуществ: растение быстрее растет, дает урожай раньше и устойчивее к вредителям. Главное — правильно выбрать время, сорта и подготовить грядку.
Новини.LIVE рассказывает, как посадить лук на зиму, чтобы весной получить ранний, большой и здоровый урожай.
Преимущества посадки лука осенью
Посадка осенью позволяет собрать урожай на несколько недель раньше. Лук лучше переносит болезни и меньше поражается луковой мухой. Мелкая севок не пересыхает, а превращается в полноценную луковицу.
Подготовка участка
Для посадки выбирайте солнечное, ровное место без застоя воды. Лучшими предшественниками являются огурцы, кабачки, ранний картофель или зерновые.
Советы:
- не сажайте лук на том же месте раньше, чем через 3-4 года;
- за 2-3 недели до посадки внесите компост или биогумус;
- после сидератов обязательно закопайте зеленую массу в почву.
Когда сажать лук на зиму
Оптимальное время — конец октября — начало ноября, когда температура опускается до +5...+7°C, но еще нет устойчивых морозов. Семена высевают позже — в ноябре, когда почва остынет до +2...+3°C.
Как сажать лук
- Делайте ряды через 25-30 см, глубиной 5-6 см.
- Посыпьте их золой или табачной пылью — это защита от вредителей.
- Высаживайте луковицы через 6-8 см, не вдавливая в землю.
- Присыпьте почвой так, чтобы над верхушкой осталось 3-4 см.
Защита и уход
- После посадки грядки замульчируйте соломой, сеном или лапником. Это поможет сохранить тепло и влагу.
- Весной снимите укрытие, но оставьте часть мульчи между рядами — она убережет почву от пересыхания.
