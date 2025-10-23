Как сажать лук на зиму - подготовка почвы и советы для большого урожая

Человек сажает лук на огороде. Фото: Decorexpro

Осенняя посадка лука имеет множество преимуществ: растение быстрее растет, дает урожай раньше и устойчивее к вредителям. Главное — правильно выбрать время, сорта и подготовить грядку.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить лук на зиму, чтобы весной получить ранний, большой и здоровый урожай.

Преимущества посадки лука осенью

Посадка осенью позволяет собрать урожай на несколько недель раньше. Лук лучше переносит болезни и меньше поражается луковой мухой. Мелкая севок не пересыхает, а превращается в полноценную луковицу.

Подготовка участка

Для посадки выбирайте солнечное, ровное место без застоя воды. Лучшими предшественниками являются огурцы, кабачки, ранний картофель или зерновые.

Советы:

не сажайте лук на том же месте раньше, чем через 3-4 года;

за 2-3 недели до посадки внесите компост или биогумус;

после сидератов обязательно закопайте зеленую массу в почву.

Когда сажать лук на зиму

Оптимальное время — конец октября — начало ноября, когда температура опускается до +5...+7°C, но еще нет устойчивых морозов. Семена высевают позже — в ноябре, когда почва остынет до +2...+3°C.

Как сажать лук

Делайте ряды через 25-30 см, глубиной 5-6 см. Посыпьте их золой или табачной пылью — это защита от вредителей. Высаживайте луковицы через 6-8 см, не вдавливая в землю. Присыпьте почвой так, чтобы над верхушкой осталось 3-4 см.

Защита и уход

После посадки грядки замульчируйте соломой, сеном или лапником. Это поможет сохранить тепло и влагу.

Весной снимите укрытие, но оставьте часть мульчи между рядами — она убережет почву от пересыхания.

