Чем подкормить озимый лук осенью - эффективное удобрение для большого урожая

Чтобы озимый лук хорошо перезимовал и дал щедрый урожай, важно правильно его подкормить. Не все удобрения подходят осенью, но есть бюджетное решение, которое поможет сохранить крепкие корни даже после дождей.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился и дал обильные перья весной.

Проверьте состояние почвы

После дождей земля часто остается влажной. В такое время нельзя вносить:

карбамид, помет, перегной — азот во влажной почве обжигает корни;

суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия — дают аналогичный эффект.

Перед подкормкой убедитесь, что земля немного подсохла.

Лучшее бюджетное удобрение — древесная зола

Это проверенное средство, которое безопасно даже во влажный период. Достаточно 2-3 столовые ложки золы на каждую лунку перед посадкой или при перекопке. Она:

питает растение калием и фосфором;

предотвращает загнивание в сырой почве;

укрепляет корневую систему.

Полезный совет

Если почва глинистая или после дождя слишком плотная, смешайте золу с небольшим количеством песка — это улучшит дренаж и доступ воздуха к корням. Весной можно добавить немного золы повторно, чтобы подкормить ростки и стимулировать рост зеленой массы.

Древесная зола — простое, безопасное и дешевое решение, которое поможет луку хорошо перезимовать и весной быстро тронуться в рост.

