Какие цветы можно сеять под зиму - список растений для осеннего посева

Посадка цветов в саду. Фото: Shutterstock

Подзимний посев цветов — простой способ получить более крепкие, устойчивые и ранние всходы без лишней мороки с рассадой. Осенний посев помогает семенам пройти естественную стратификацию, а весной — проснуться одновременно и дружно.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы лучше всего высевать осенью, чтобы весной клумба зацвела ярче, чем когда-либо.

Реклама

Читайте также:

Преимущества подзимнего посева

Подзимний посев дает сразу несколько плюсов:

раннее цветение — растения зацветают на 2-3 недели раньше, чем весенние;

закалка — семена переживают холод, становятся более выносливыми;

экономия времени — не нужно выращивать рассаду дома.

Этот метод идеален для культур со стержневым корнем, которые плохо переносят пересадку.

Однолетники, которые легко переносят зиму

Календула — выдерживает посев даже в декабре, цветет с июня до морозов.

Космея — любит сухую почву, образует крупные кусты с нежными цветками.

Астра однолетняя — вырастает крепкой и здоровой без риска грибковых болезней.

Эшшольция (Калифорнийский мак) — не переносит пересадки, поэтому подзимний посев — лучшее решение.

Василек — выдерживает морозы до -5 °C, идеален для природных клумб.

Алиссум — цветет на месяц раньше весеннего посева, образует ароматные ковры.

Матиола — радует нежным ароматом в вечернее время.

Многолетники, которым нужна стратификация

Аквилегия (орлики) — растет в полутени, цветет изящными колокольчиками.

Гвоздика турецкая — дает самосев, каждый год добавляя новые краски.

Люпин — украшает клумбы и обогащает почву азотом.

Дельфиниум — без зимовки не прорастает, но потом образует роскошные высокие соцветия.

Рудбекия — неприхотлива, цветет до морозов и быстро разрастается.

Как и когда сеять

Сеять следует, когда почва уже подмерзла, а температура держится около 0 °C.

Посев проводят в рыхлую почву с глубиной бороздок 1-2 см.

Семена раскладывают гуще, чем весной, и присыпают сухой землей или торфом.

Поливать нельзя, чтобы избежать прорастания до морозов.

Мы уже писали о том, как приготовить эффективное домашнее удобрение для бегонии.

Ранее сообщалось о том, как правильно обработать розы, чтобы остановить грибок.

Также мы объясняли то, как легко укоренить черенки хризантемы.