Какие цветы можно сеять под зиму - список растений для осеннего посева

Что посеять под зиму, чтобы клумба зацвела раньше всех
Подзимний посев цветов — простой способ получить более крепкие, устойчивые и ранние всходы без лишней мороки с рассадой. Осенний посев помогает семенам пройти естественную стратификацию, а весной — проснуться одновременно и дружно.
Новини.LIVE рассказывает, какие цветы лучше всего высевать осенью, чтобы весной клумба зацвела ярче, чем когда-либо.
Преимущества подзимнего посева
Подзимний посев дает сразу несколько плюсов:
- раннее цветение — растения зацветают на 2-3 недели раньше, чем весенние;
- закалка — семена переживают холод, становятся более выносливыми;
- экономия времени — не нужно выращивать рассаду дома.
Этот метод идеален для культур со стержневым корнем, которые плохо переносят пересадку.
Однолетники, которые легко переносят зиму
- Календула — выдерживает посев даже в декабре, цветет с июня до морозов.
- Космея — любит сухую почву, образует крупные кусты с нежными цветками.
- Астра однолетняя — вырастает крепкой и здоровой без риска грибковых болезней.
- Эшшольция (Калифорнийский мак) — не переносит пересадки, поэтому подзимний посев — лучшее решение.
- Василек — выдерживает морозы до -5 °C, идеален для природных клумб.
- Алиссум — цветет на месяц раньше весеннего посева, образует ароматные ковры.
- Матиола — радует нежным ароматом в вечернее время.
Многолетники, которым нужна стратификация
- Аквилегия (орлики) — растет в полутени, цветет изящными колокольчиками.
- Гвоздика турецкая — дает самосев, каждый год добавляя новые краски.
- Люпин — украшает клумбы и обогащает почву азотом.
- Дельфиниум — без зимовки не прорастает, но потом образует роскошные высокие соцветия.
- Рудбекия — неприхотлива, цветет до морозов и быстро разрастается.
Как и когда сеять
- Сеять следует, когда почва уже подмерзла, а температура держится около 0 °C.
- Посев проводят в рыхлую почву с глубиной бороздок 1-2 см.
- Семена раскладывают гуще, чем весной, и присыпают сухой землей или торфом.
- Поливать нельзя, чтобы избежать прорастания до морозов.
