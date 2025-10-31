Видео
Дата публикации 31 октября 2025 23:40
обновлено: 20:38
Чем обработать розы от грибковой черной пятнистости - лучшие средства
Человек обрабатывает розы. Фото: Pinterest

Черная пятнистость — одно из самых распространенных грибковых заболеваний роз. Оно появляется на листьях в виде темных пятен и может быстро уничтожить куст. Чаще всего болезнь активируется в теплую и влажную погоду.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно обработать розы, чтобы остановить грибок и не допустить повторного заражения.

Читайте также:

Как распознать болезнь

Черная пятнистость проявляется в виде черных или темно-коричневых пятен на листьях. Пораженные части желтеют и опадают, растение ослабевает, перестает цвести. Причины развития — высокая влажность, затенение и близкое расположение грунтовых вод. Чаще всего грибок активизируется во второй половине лета.

Чем обработать розы

  • Для профилактики: используйте биопрепарат "Фитоспорин". Опрыскивайте им кусты несколько раз за сезон — весной, после дождя и осенью.
  • Для лечения: при появлении пятен применяйте фунгициды: "Топаз", "Свитч", "Скор", "Фундазол". Они эффективно останавливают грибок и предотвращают распространение инфекции.
  • Обработку проводите в сухую, безветренную погоду, тщательно смачивая листья с обеих сторон.

Как предотвратить повторное заражение

  • Не сажайте розы в тени или на участках с застойной влагой.
  • Удаляйте пораженные листья и не оставляйте их под кустами.
  • Для профилактики повторяйте обработку весной и осенью.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить розы здоровыми, а их цветение — роскошным и продолжительным.







Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
