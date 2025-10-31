Чем обработать розы от грибковой черной пятнистости - лучшие средства

Черная пятнистость на розах — как избавиться от грибка
Черная пятнистость — одно из самых распространенных грибковых заболеваний роз. Оно появляется на листьях в виде темных пятен и может быстро уничтожить куст. Чаще всего болезнь активируется в теплую и влажную погоду.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно обработать розы, чтобы остановить грибок и не допустить повторного заражения.
Как распознать болезнь
Черная пятнистость проявляется в виде черных или темно-коричневых пятен на листьях. Пораженные части желтеют и опадают, растение ослабевает, перестает цвести. Причины развития — высокая влажность, затенение и близкое расположение грунтовых вод. Чаще всего грибок активизируется во второй половине лета.
Чем обработать розы
- Для профилактики: используйте биопрепарат "Фитоспорин". Опрыскивайте им кусты несколько раз за сезон — весной, после дождя и осенью.
- Для лечения: при появлении пятен применяйте фунгициды: "Топаз", "Свитч", "Скор", "Фундазол". Они эффективно останавливают грибок и предотвращают распространение инфекции.
- Обработку проводите в сухую, безветренную погоду, тщательно смачивая листья с обеих сторон.
Как предотвратить повторное заражение
- Не сажайте розы в тени или на участках с застойной влагой.
- Удаляйте пораженные листья и не оставляйте их под кустами.
- Для профилактики повторяйте обработку весной и осенью.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить розы здоровыми, а их цветение — роскошным и продолжительным.
