Чим обробити троянди від грибкової чорної плямистості - найкращі засоби

Чорна плямистість на трояндах — як позбутися грибка
Чорна плямистість — одне з найпоширеніших грибкових захворювань троянд. Воно з’являється на листках у вигляді темних плям і може швидко знищити кущ. Найчастіше хвороба активується в теплу й вологу погоду.
Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити троянди, щоб зупинити грибок і не допустити повторного зараження.
Як розпізнати хворобу
Чорна плямистість проявляється у вигляді чорних або темно-коричневих плям на листках. Уражені частини жовтіють і опадають, рослина слабшає, перестає цвісти. Причини розвитку — висока вологість, затінення та близьке розташування ґрунтових вод. Найчастіше грибок активізується в другій половині літа.
Чим обробити троянди
- Для профілактики: використовуйте біопрепарат "Фітоспорин". Обприскуйте ним кущі кілька разів за сезон — навесні, після дощу та восени.
- Для лікування: при появі плям застосовуйте фунгіциди: "Топаз", "Світч", "Скор", "Фундазол". Вони ефективно зупиняють грибок і запобігають поширенню інфекції.
- Обробку проводьте в суху, безвітряну погоду, ретельно змочуючи листя з обох боків.
Як запобігти повторному зараженню
- Не садіть троянди в затінку чи на ділянках із застійною вологою.
- Видаляйте уражене листя й не залишайте його під кущами.
- Для профілактики повторюйте обробку навесні та восени.
Дотримання цих простих правил допоможе зберегти троянди здоровими, а їхнє цвітіння — розкішним і тривалим.
