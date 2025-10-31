Чим обробити троянди від грибкової чорної плямистості - найкращі засоби

Людина обробляє троянди. Фото: Pinterest

Чорна плямистість — одне з найпоширеніших грибкових захворювань троянд. Воно з’являється на листках у вигляді темних плям і може швидко знищити кущ. Найчастіше хвороба активується в теплу й вологу погоду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити троянди, щоб зупинити грибок і не допустити повторного зараження.

Як розпізнати хворобу

Чорна плямистість проявляється у вигляді чорних або темно-коричневих плям на листках. Уражені частини жовтіють і опадають, рослина слабшає, перестає цвісти. Причини розвитку — висока вологість, затінення та близьке розташування ґрунтових вод. Найчастіше грибок активізується в другій половині літа.

Чим обробити троянди

Для профілактики: використовуйте біопрепарат "Фітоспорин". Обприскуйте ним кущі кілька разів за сезон — навесні, після дощу та восени.

Для лікування: при появі плям застосовуйте фунгіциди: "Топаз", "Світч", "Скор", "Фундазол". Вони ефективно зупиняють грибок і запобігають поширенню інфекції.

Обробку проводьте в суху, безвітряну погоду, ретельно змочуючи листя з обох боків.

Як запобігти повторному зараженню

Не садіть троянди в затінку чи на ділянках із застійною вологою.

Видаляйте уражене листя й не залишайте його під кущами.

Для профілактики повторюйте обробку навесні та восени.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти троянди здоровими, а їхнє цвітіння — розкішним і тривалим.

