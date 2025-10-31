Відео
Головна Дім та город Чорна плямистість на трояндах — як позбутися грибка

Чорна плямистість на трояндах — як позбутися грибка

Дата публікації: 31 жовтня 2025 23:40
Оновлено: 20:38
Чим обробити троянди від грибкової чорної плямистості - найкращі засоби
Людина обробляє троянди. Фото: Pinterest

Чорна плямистість — одне з найпоширеніших грибкових захворювань троянд. Воно з’являється на листках у вигляді темних плям і може швидко знищити кущ. Найчастіше хвороба активується в теплу й вологу погоду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обробити троянди, щоб зупинити грибок і не допустити повторного зараження.

Читайте також:

Як розпізнати хворобу

Чорна плямистість проявляється у вигляді чорних або темно-коричневих плям на листках. Уражені частини жовтіють і опадають, рослина слабшає, перестає цвісти. Причини розвитку — висока вологість, затінення та близьке розташування ґрунтових вод. Найчастіше грибок активізується в другій половині літа.

Чим обробити троянди

  • Для профілактики: використовуйте біопрепарат "Фітоспорин". Обприскуйте ним кущі кілька разів за сезон — навесні, після дощу та восени.
  • Для лікування: при появі плям застосовуйте фунгіциди: "Топаз", "Світч", "Скор", "Фундазол". Вони ефективно зупиняють грибок і запобігають поширенню інфекції.
  • Обробку проводьте в суху, безвітряну погоду, ретельно змочуючи листя з обох боків.

Як запобігти повторному зараженню

  • Не садіть троянди в затінку чи на ділянках із застійною вологою.
  • Видаляйте уражене листя й не залишайте його під кущами.
  • Для профілактики повторюйте обробку навесні та восени.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти троянди здоровими, а їхнє цвітіння — розкішним і тривалим.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
