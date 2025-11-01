Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что посадить возле забора — растения, которые растут в тени

Что посадить возле забора — растения, которые растут в тени

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 07:32
обновлено: 04:28
Что посадить возле забора в тени - лучшие тенелюбивые растения для сада и огорода
Растения под забором. Фото: Freepik

Участок возле забора часто пустует — там тень, сухая или влажная земля, и большинство культур не приживаются. Но даже в таких условиях можно создать зеленый, уютный уголок без лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего растут в тени и украсят ваш двор.

Реклама
Читайте также:

Листовая зелень, которая любит прохладу

  • Петрушка, шпинат, укроп, руккола, салат прекрасно растут без постоянного солнца.
  • В полутени они остаются нежными и сочными значительно дольше.
  • К тому же руккола не горчит, а шпинат не выбрасывает стрелку даже в жару.

Пряные травы, которые не боятся тени

  • Высаживай мяту, мелиссу, тимьян, кинзу, базилик — им хватает нескольких часов света.
  • В тени листья не пересыхают, аромат становится интенсивнее, а зелень сочнее.

Овощи, растущие без солнца

  • Свекла, морковь, брокколи, пекинская и белокочанная капуста хорошо чувствуют себя в полутени.
  • Хоть растут медленнее, зато урожай получается нежным и сочным.
  • Влага испаряется медленно — растения реже страдают от жары.

Декоративные растения для озеленения

  • Под забором хорошо будут смотреться хосты, барвинок, папоротник, астильба.
  • Они создают густой зеленый фон и помогают удержать влагу в земле.

Перед посадкой подкормите почву компостом или перегноем и не загущайте посадки — в тени растения нуждаются в большем количестве места, воздуха и влаги.

Мы уже писали о том, как правильно обработать розы.

Ранее объясняли то, какие две основные причины мешают абрикосу плодоносить.

Подробнее рассказывали о том, как обработать семена укропа перед посевом.

овощи растения цветы советы огород сад дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации