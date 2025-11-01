Что посадить возле забора в тени - лучшие тенелюбивые растения для сада и огорода

Растения под забором. Фото: Freepik

Участок возле забора часто пустует — там тень, сухая или влажная земля, и большинство культур не приживаются. Но даже в таких условиях можно создать зеленый, уютный уголок без лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего растут в тени и украсят ваш двор.

Листовая зелень, которая любит прохладу

Петрушка, шпинат, укроп, руккола, салат прекрасно растут без постоянного солнца.

В полутени они остаются нежными и сочными значительно дольше.

К тому же руккола не горчит, а шпинат не выбрасывает стрелку даже в жару.

Пряные травы, которые не боятся тени

Высаживай мяту, мелиссу, тимьян, кинзу, базилик — им хватает нескольких часов света.

В тени листья не пересыхают, аромат становится интенсивнее, а зелень сочнее.

Овощи, растущие без солнца

Свекла, морковь, брокколи, пекинская и белокочанная капуста хорошо чувствуют себя в полутени.

Хоть растут медленнее, зато урожай получается нежным и сочным.

Влага испаряется медленно — растения реже страдают от жары.

Декоративные растения для озеленения

Под забором хорошо будут смотреться хосты, барвинок, папоротник, астильба.

Они создают густой зеленый фон и помогают удержать влагу в земле.

Перед посадкой подкормите почву компостом или перегноем и не загущайте посадки — в тени растения нуждаются в большем количестве места, воздуха и влаги.

