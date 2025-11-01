Что посадить возле забора в тени - лучшие тенелюбивые растения для сада и огорода

Что посадить возле забора — растения, которые растут в тени
Дата публикации 1 ноября 2025 07:32
обновлено: 04:28
Растения под забором. Фото: Freepik
Участок возле забора часто пустует — там тень, сухая или влажная земля, и большинство культур не приживаются. Но даже в таких условиях можно создать зеленый, уютный уголок без лишних усилий.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего растут в тени и украсят ваш двор.
Листовая зелень, которая любит прохладу
- Петрушка, шпинат, укроп, руккола, салат прекрасно растут без постоянного солнца.
- В полутени они остаются нежными и сочными значительно дольше.
- К тому же руккола не горчит, а шпинат не выбрасывает стрелку даже в жару.
Пряные травы, которые не боятся тени
- Высаживай мяту, мелиссу, тимьян, кинзу, базилик — им хватает нескольких часов света.
- В тени листья не пересыхают, аромат становится интенсивнее, а зелень сочнее.
Овощи, растущие без солнца
- Свекла, морковь, брокколи, пекинская и белокочанная капуста хорошо чувствуют себя в полутени.
- Хоть растут медленнее, зато урожай получается нежным и сочным.
- Влага испаряется медленно — растения реже страдают от жары.
Декоративные растения для озеленения
- Под забором хорошо будут смотреться хосты, барвинок, папоротник, астильба.
- Они создают густой зеленый фон и помогают удержать влагу в земле.
Перед посадкой подкормите почву компостом или перегноем и не загущайте посадки — в тени растения нуждаются в большем количестве места, воздуха и влаги.
