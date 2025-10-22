Как и когда сажать эхинацею осенью - цветок цветет полгода без ухода

Эхинацея растет в саду. Фото: Pinterest

Если ищешь цветок, который радует цветением почти полгода, выбирай эхинацею. Она выдерживает жару, засуху и морозы, а ее яркие соцветия украшают сад с июня до конца октября.

Новини.LIVE рассказывает, почему эхинацея — лучший выбор для осенней посадки и как ее правильно посадить.

Почему именно эхинацея

Это растение неприхотливое, растет даже на бедных почвах и не требует постоянного ухода.

Устойчиво к жаре, засухе и морозам.

Цветет с июня до октября, не теряя яркости.

Привлекает бабочек и пчел, добавляя саду жизни.

Обладает лечебными свойствами — укрепляет иммунитет.

Как сажать эхинацею осенью

Когда: октябрь, до первых сильных морозов.

Место: солнечный участок или легкая полутень.

Почва: рыхлая, хорошо дренированная, без застоя воды.

Посадка: заглубляй корневища на 5-7 см, присыпай землей и мульчируй.

Уход: осенью не нуждается в поливе, весной подкорми компостом.

Чем эхинацея лучше других

Она не только украшает клумбу, но и остается стойкой даже в самые жаркие или холодные дни. Цветы долго стоят в вазе, так что эхинацея — это идеальный выбор для тех, кто хочет красоты без хлопот.

