Как и когда сажать эхинацею осенью - цветок цветет полгода без ухода

Посадите эхинацею в октябре — и наслаждайтесь цветами до морозов
Если ищешь цветок, который радует цветением почти полгода, выбирай эхинацею. Она выдерживает жару, засуху и морозы, а ее яркие соцветия украшают сад с июня до конца октября.
Новини.LIVE рассказывает, почему эхинацея — лучший выбор для осенней посадки и как ее правильно посадить.
Почему именно эхинацея
Это растение неприхотливое, растет даже на бедных почвах и не требует постоянного ухода.
- Устойчиво к жаре, засухе и морозам.
- Цветет с июня до октября, не теряя яркости.
- Привлекает бабочек и пчел, добавляя саду жизни.
- Обладает лечебными свойствами — укрепляет иммунитет.
Как сажать эхинацею осенью
- Когда: октябрь, до первых сильных морозов.
- Место: солнечный участок или легкая полутень.
- Почва: рыхлая, хорошо дренированная, без застоя воды.
- Посадка: заглубляй корневища на 5-7 см, присыпай землей и мульчируй.
- Уход: осенью не нуждается в поливе, весной подкорми компостом.
Чем эхинацея лучше других
Она не только украшает клумбу, но и остается стойкой даже в самые жаркие или холодные дни. Цветы долго стоят в вазе, так что эхинацея — это идеальный выбор для тех, кто хочет красоты без хлопот.
