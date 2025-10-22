Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посадіть ехінацею у жовтні — і насолоджуйтесь квітами до морозів

Посадіть ехінацею у жовтні — і насолоджуйтесь квітами до морозів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 16:22
Як і коли садити ехінацею восени - квітка цвіте пів року без догляду
Ехінацея росте в саду. Фото: Pinterest

Якщо шукаєш квітку, яка тішить цвітінням майже пів року, обирай ехінацею. Вона витримує спеку, посуху й морози, а її яскраві суцвіття прикрашають сад із червня до кінця жовтня.

Новини.LIVE розповідає, чому ехінацея — найкращий вибір для осіннього садіння і як її правильно посадити.

Реклама
Читайте також:

Чому саме ехінацея

Ця рослина невибаглива, росте навіть на бідних ґрунтах і не потребує постійного догляду.

  • Стійка до спеки, посухи та морозів.
  • Цвіте з червня до жовтня, не втрачаючи яскравості.
  • Приваблює метеликів і бджіл, додаючи саду життя.
  • Має лікувальні властивості — зміцнює імунітет.

Як садити ехінацею восени

  • Коли: жовтень, до перших сильних морозів.
  • Місце: сонячна ділянка або легка напівтінь.
  • Ґрунт: пухкий, добре дренований, без застою води.
  • Посадка: заглиблюй кореневища на 5-7 см, присипай землею й мульчуй.
  • Догляд: восени не потребує поливу, навесні підживи компостом.

Чим ехінацея краща за інші

Вона не тільки прикрашає клумбу, а й залишається стійкою навіть у найспекотніші або холодні дні. Квіти довго стоять у вазі, тож ехінацея — це ідеальний вибір для тих, хто хоче краси без клопоту.

Ми вже писали про те, як зробити, щоб хризантеми цвіли довше й залишалися яскравими всю осінь.

Раніше пояснювали те, як часто поливати монстеру, щоб її листя залишалось зеленим і блискучим.

Детальніше розповідали про те, коли й як правильно обрізати плетисту троянду.

рослини квіти поради город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації