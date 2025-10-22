Як і коли садити ехінацею восени - квітка цвіте пів року без догляду

Ехінацея росте в саду. Фото: Pinterest

Якщо шукаєш квітку, яка тішить цвітінням майже пів року, обирай ехінацею. Вона витримує спеку, посуху й морози, а її яскраві суцвіття прикрашають сад із червня до кінця жовтня.

Новини.LIVE розповідає, чому ехінацея — найкращий вибір для осіннього садіння і як її правильно посадити.

Чому саме ехінацея

Ця рослина невибаглива, росте навіть на бідних ґрунтах і не потребує постійного догляду.

Стійка до спеки, посухи та морозів.

Цвіте з червня до жовтня, не втрачаючи яскравості.

Приваблює метеликів і бджіл, додаючи саду життя.

Має лікувальні властивості — зміцнює імунітет.

Як садити ехінацею восени

Коли: жовтень, до перших сильних морозів.

Місце: сонячна ділянка або легка напівтінь.

Ґрунт: пухкий, добре дренований, без застою води.

Посадка: заглиблюй кореневища на 5-7 см, присипай землею й мульчуй.

Догляд: восени не потребує поливу, навесні підживи компостом.

Чим ехінацея краща за інші

Вона не тільки прикрашає клумбу, а й залишається стійкою навіть у найспекотніші або холодні дні. Квіти довго стоять у вазі, тож ехінацея — це ідеальний вибір для тих, хто хоче краси без клопоту.

