Головна Дім та город Що посадити біля паркану — рослини, які ростуть у тіні

Що посадити біля паркану — рослини, які ростуть у тіні

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 07:32
Оновлено: 04:28
Що посадити біля паркану в тіні - найкращі тіньолюбні рослини для саду й городу
Рослини під парканом. Фото: Freepik

Ділянка біля паркану часто пустує — там тінь, суха або волога земля, і більшість культур не приживаються. Але навіть у таких умовах можна створити зелений, затишний куточок без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще ростуть у тіні й прикрасять ваш двір.

Листова зелень, що любить прохолоду

  • Петрушка, шпинат, кріп, рукола, салат чудово ростуть без постійного сонця.
  • У півтіні вони залишаються ніжними та соковитими значно довше.
  • До того ж рукола не гірчить, а шпинат не викидає стрілку навіть у спеку.

Пряні трави, які не бояться тіні

  • Висаджуй м’яту, мелісу, чебрець, кінзу, базилік — їм вистачає кількох годин світла.
  • У тіні листя не пересихає, аромат стає інтенсивнішим, а зелень соковитішою.

Овочі, що ростуть без сонця

  • Буряк, морква, броколі, пекінська та білокачанна капуста добре почуваються у півтіні.
  • Хоч ростуть повільніше, зате урожай виходить ніжним і соковитим.
  • Волога випаровується повільно — рослини рідше страждають від спеки.

Декоративні рослини для озеленення

  • Під парканом гарно виглядатимуть хости, барвінок, папороть, астільба.
  • Вони створюють густий зелений фон і допомагають утримати вологу в землі.

Перед посадкою підживіть ґрунт компостом або перегноєм і не загущуйте посадки — у тіні рослини потребують більше місця, повітря та вологи.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
