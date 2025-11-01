Що посадити біля паркану в тіні - найкращі тіньолюбні рослини для саду й городу

Рослини під парканом. Фото: Freepik

Ділянка біля паркану часто пустує — там тінь, суха або волога земля, і більшість культур не приживаються. Але навіть у таких умовах можна створити зелений, затишний куточок без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще ростуть у тіні й прикрасять ваш двір.

Листова зелень, що любить прохолоду

Петрушка, шпинат, кріп, рукола, салат чудово ростуть без постійного сонця.

У півтіні вони залишаються ніжними та соковитими значно довше.

До того ж рукола не гірчить, а шпинат не викидає стрілку навіть у спеку.

Пряні трави, які не бояться тіні

Висаджуй м’яту, мелісу, чебрець, кінзу, базилік — їм вистачає кількох годин світла.

У тіні листя не пересихає, аромат стає інтенсивнішим, а зелень соковитішою.

Овочі, що ростуть без сонця

Буряк, морква, броколі, пекінська та білокачанна капуста добре почуваються у півтіні.

Хоч ростуть повільніше, зате урожай виходить ніжним і соковитим.

Волога випаровується повільно — рослини рідше страждають від спеки.

Декоративні рослини для озеленення

Під парканом гарно виглядатимуть хости, барвінок, папороть, астільба.

Вони створюють густий зелений фон і допомагають утримати вологу в землі.

Перед посадкою підживіть ґрунт компостом або перегноєм і не загущуйте посадки — у тіні рослини потребують більше місця, повітря та вологи.

