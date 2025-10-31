Чому абрикос цвіте, але не плодоносить - дві причини та способи вирішення

Врожай абрикосів у саду. Фото: Pinterest

Багато садівників стикаються з тим, що абрикос рясно цвіте, але плоди так і не з’являються. Причин може бути кілька — від нестачі вологи до неправильного запилення. У результаті дерево витрачає сили, але залишається без урожаю.

Новини.LIVE розповідає, які дві основні причини заважають абрикосу плодоносити та як виправити ситуацію.

Недотримання умов догляду

Абрикос скидає зав’язь, якщо йому бракує вологи або поживних речовин. У період активного росту дерево потрібно регулярно поливати та підживлювати.

Перший полив — ранньою весною, до цвітіння, із внесенням азотних добрив (сечовина, гноївка).

Другий — через 2-3 тижні після цвітіння, щоб коріння отримало вологу на глибину до 1,5 м.

Третій — під час дозрівання плодів із фосфорними й калійними підживленнями.

Останній, вологозарядний полив — восени перед зимою.

Погане запилення

Більшість сортів абрикоса — самобезплідні, тобто їм потрібні сусіди для перехресного запилення.

Висадіть 2-4 дерева різних сортів, щоб підвищити врожайність.

У невеликому саду можна посадити два саджанці в одну яму — вони чудово запилятимуться.

Альтернатива — щеплення гілок інших сортів на одному дереві.

Навіть поруч посаджена слива може покращити запилення абрикоса.

Додаткові поради

Не обрізайте гілки з приростами минулого року — саме на них утворюються плоди.

У червні прищипуйте молоді пагони, щоб закласти нові квіткові бруньки.

Не видаляйте пасинки, а відгинайте їх горизонтально — це стимулює плодоношення.

Дотримання цих простих правил допоможе повернути вашому абрикосу щорічний і рясний урожай.

