Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Абрикос цветет, но не плодоносит — причины и как это исправить

Абрикос цветет, но не плодоносит — причины и как это исправить

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:00
обновлено: 19:06
Почему абрикос цветет, но не плодоносит - две причины и способы решения
Урожай абрикосов в саду. Фото: Pinterest

Многие садоводы сталкиваются с тем, что абрикос обильно цветет, но плоды так и не появляются. Причин может быть несколько — от недостатка влаги до неправильного опыления. В результате дерево тратит силы, но остается без урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие две основные причины мешают абрикосу плодоносить и как исправить ситуацию.

Реклама
Читайте также:

Несоблюдение условий ухода

Абрикос сбрасывает завязь, если ему не хватает влаги или питательных веществ. В период активного роста дерево нужно регулярно поливать и подкармливать.

  • Первый полив — ранней весной, до цветения, с внесением азотных удобрений (мочевина, навозная жижа).
  • Второй — через 2-3 недели после цветения, чтобы корни получили влагу на глубину до 1,5 м.
  • Третий — во время созревания плодов с фосфорными и калийными подкормками.
  • Последний, влагозарядный полив — осенью перед зимой.

Плохое опыление

  • Большинство сортов абрикоса — самобесплодные, то есть им нужны соседи для перекрестного опыления.
  • Высадите 2-4 дерева разных сортов, чтобы повысить урожайность.
  • В небольшом саду можно посадить два саженца в одну яму — они будут прекрасно опыляться.
  • Альтернатива — прививка веток других сортов на одном дереве.
  • Даже рядом посаженная слива может улучшить опыление абрикоса.

Дополнительные советы

  • Не обрезайте ветви с приростами прошлого года — именно на них образуются плоды.
  • В июне прищипывайте молодые побеги, чтобы заложить новые цветочные почки.
  • Не удаляйте пасынки, а отгибайте их горизонтально — это стимулирует плодоношение.

Соблюдение этих простых правил поможет вернуть вашему абрикосу ежегодный и обильный урожай.

Мы уже рассказывали о том, как определить аварийность дерева на участке в два шага.

Также ранее объясняли то, как быстро убрать пень без техники и вреда для почвы.

Подробнее мы рассказывали о том, как ухаживать за голубикой осенью.

урожай деревья удобрения советы абрикос эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации