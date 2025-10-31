Почему абрикос цветет, но не плодоносит - две причины и способы решения

Абрикос цветет, но не плодоносит — причины и как это исправить
Многие садоводы сталкиваются с тем, что абрикос обильно цветет, но плоды так и не появляются. Причин может быть несколько — от недостатка влаги до неправильного опыления. В результате дерево тратит силы, но остается без урожая.
Новини.LIVE рассказывает, какие две основные причины мешают абрикосу плодоносить и как исправить ситуацию.
Несоблюдение условий ухода
Абрикос сбрасывает завязь, если ему не хватает влаги или питательных веществ. В период активного роста дерево нужно регулярно поливать и подкармливать.
- Первый полив — ранней весной, до цветения, с внесением азотных удобрений (мочевина, навозная жижа).
- Второй — через 2-3 недели после цветения, чтобы корни получили влагу на глубину до 1,5 м.
- Третий — во время созревания плодов с фосфорными и калийными подкормками.
- Последний, влагозарядный полив — осенью перед зимой.
Плохое опыление
- Большинство сортов абрикоса — самобесплодные, то есть им нужны соседи для перекрестного опыления.
- Высадите 2-4 дерева разных сортов, чтобы повысить урожайность.
- В небольшом саду можно посадить два саженца в одну яму — они будут прекрасно опыляться.
- Альтернатива — прививка веток других сортов на одном дереве.
- Даже рядом посаженная слива может улучшить опыление абрикоса.
Дополнительные советы
- Не обрезайте ветви с приростами прошлого года — именно на них образуются плоды.
- В июне прищипывайте молодые побеги, чтобы заложить новые цветочные почки.
- Не удаляйте пасынки, а отгибайте их горизонтально — это стимулирует плодоношение.
Соблюдение этих простых правил поможет вернуть вашему абрикосу ежегодный и обильный урожай.
Мы уже рассказывали о том, как определить аварийность дерева на участке в два шага.
Также ранее объясняли то, как быстро убрать пень без техники и вреда для почвы.
Подробнее мы рассказывали о том, как ухаживать за голубикой осенью.
Читайте Новини.LIVE!