Почему абрикос цветет, но не плодоносит - две причины и способы решения

Многие садоводы сталкиваются с тем, что абрикос обильно цветет, но плоды так и не появляются. Причин может быть несколько — от недостатка влаги до неправильного опыления. В результате дерево тратит силы, но остается без урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие две основные причины мешают абрикосу плодоносить и как исправить ситуацию.

Несоблюдение условий ухода

Абрикос сбрасывает завязь, если ему не хватает влаги или питательных веществ. В период активного роста дерево нужно регулярно поливать и подкармливать.

Первый полив — ранней весной, до цветения, с внесением азотных удобрений (мочевина, навозная жижа).

Второй — через 2-3 недели после цветения, чтобы корни получили влагу на глубину до 1,5 м.

Третий — во время созревания плодов с фосфорными и калийными подкормками.

Последний, влагозарядный полив — осенью перед зимой.

Плохое опыление

Большинство сортов абрикоса — самобесплодные, то есть им нужны соседи для перекрестного опыления.

Высадите 2-4 дерева разных сортов, чтобы повысить урожайность.

В небольшом саду можно посадить два саженца в одну яму — они будут прекрасно опыляться.

Альтернатива — прививка веток других сортов на одном дереве.

Даже рядом посаженная слива может улучшить опыление абрикоса.

Дополнительные советы

Не обрезайте ветви с приростами прошлого года — именно на них образуются плоды.

В июне прищипывайте молодые побеги, чтобы заложить новые цветочные почки.

Не удаляйте пасынки, а отгибайте их горизонтально — это стимулирует плодоношение.

Соблюдение этих простых правил поможет вернуть вашему абрикосу ежегодный и обильный урожай.

