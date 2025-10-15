Видео
Главная Дом и огород Что сделать осенью, чтобы голубика обильно плодоносила весной

Что сделать осенью, чтобы голубика обильно плодоносила весной

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:57
Как подготовить голубику к зиме - полив, обрезка и защита кустов от морозов
Человек собирает урожай голубики. Фото: Pinterest

Осенью голубика закладывает будущий урожай — формируется корневая система и почки. В этот период важно правильно поливать, подкармливать и обрезать кусты, чтобы они хорошо перезимовали.

Новости.LIVE рассказывает, как ухаживать за голубикой осенью, когда проводить подкормки и полив, а также чем защитить кусты от морозов и вредителей.

Осенний полив

В сентябре-октябре, когда осадков мало, поливайте кусты раз в 3-4 дня, используя по 4-5 литров воды под каждый. За 2-3 недели до морозов проведите глубокий влагозарядный полив — он насытит почву влагой на глубину до 50 см и поможет голубике легче пережить зиму.

Подкисление почвы

Голубика растет только в кислой среде (рН 3,8-5,0). Чтобы сохранить нужный баланс, осенью внесите 30-80 г серы под каждый куст или добавьте в воду немного уксуса или лимонной кислоты. Это улучшит питание и стимулирует закладку цветочных почек.

Осенние подкормки

В этот период вносят фосфорные и калийные удобрения — суперфосфат и сульфат калия по 30-40 г. Они укрепляют корни и повышают морозостойкость. Азотные удобрения осенью запрещены, так как стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть.

Обрезка и защита

Удалите сухие, больные и старые побеги. После опадения листьев проведите обработку фунгицидами или бордоской смесью от грибковых болезней. Для профилактики вредителей можно использовать инсектицид "Актара".

Мульчирование

Уложите слой мульчи толщиной 7-10 см из хвойного опада, коры сосны или кислого торфа. Это поможет сохранить влагу, поддержать кислотность и защитить корни от промерзания.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
