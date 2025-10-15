Як підготувати лохину до зими - полив, обрізка та захист кущів від морозів

Людина збирає врожай лохини. Фото: Pinterest

Восени лохина закладає майбутній урожай — формується коренева система та бруньки. У цей період важливо правильно поливати, підживлювати й обрізати кущі, щоб вони добре перезимували.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за лохиною восени, коли проводити підживлення й полив, а також чим захистити кущі від морозів і шкідників.

Осінній полив

У вересні–жовтні, коли опадів мало, поливайте кущі раз на 3-4 дні, використовуючи по 4-5 літрів води під кожен. За 2-3 тижні до морозів проведіть глибокий вологозарядний полив — він наситить ґрунт вологою на глибину до 50 см і допоможе лохині легше пережити зиму.

Підкислення ґрунту

Лохина росте лише в кислому середовищі (рН 3,8-5,0). Щоб зберегти потрібний баланс, восени внесіть 30-80 г сірки під кожен кущ або додайте у воду трохи оцту чи лимонної кислоти. Це покращить живлення та стимулює закладання квіткових бруньок.

Осіннє підживлення

У цей період вносять фосфорні та калійні добрива — суперфосфат і сульфат калію по 30-40 г. Вони зміцнюють коріння й підвищують морозостійкість. Азотні добрива восени заборонені, бо стимулюють ріст пагонів, які не встигнуть визріти.

Обрізка та захист

Видаліть сухі, хворі й старі пагони. Після опадання листя проведіть обробку фунгіцидами або бордоською сумішшю від грибкових хвороб. Для профілактики шкідників можна використати інсектицид "Актару".

Мульчування

Укладіть шар мульчі товщиною 7-10 см із хвойного опаду, кори сосни або кислого торфу. Це допоможе зберегти вологу, підтримати кислотність і захистити коріння від промерзання.

