Як підготувати лохину до зими - полив, обрізка та захист кущів від морозів

Що зробити восени, щоб лохина рясно плодоносила навесні
Восени лохина закладає майбутній урожай — формується коренева система та бруньки. У цей період важливо правильно поливати, підживлювати й обрізати кущі, щоб вони добре перезимували.
Новини.LIVE розповідає, як доглядати за лохиною восени, коли проводити підживлення й полив, а також чим захистити кущі від морозів і шкідників.
Осінній полив
У вересні–жовтні, коли опадів мало, поливайте кущі раз на 3-4 дні, використовуючи по 4-5 літрів води під кожен. За 2-3 тижні до морозів проведіть глибокий вологозарядний полив — він наситить ґрунт вологою на глибину до 50 см і допоможе лохині легше пережити зиму.
Підкислення ґрунту
Лохина росте лише в кислому середовищі (рН 3,8-5,0). Щоб зберегти потрібний баланс, восени внесіть 30-80 г сірки під кожен кущ або додайте у воду трохи оцту чи лимонної кислоти. Це покращить живлення та стимулює закладання квіткових бруньок.
Осіннє підживлення
У цей період вносять фосфорні та калійні добрива — суперфосфат і сульфат калію по 30-40 г. Вони зміцнюють коріння й підвищують морозостійкість. Азотні добрива восени заборонені, бо стимулюють ріст пагонів, які не встигнуть визріти.
Обрізка та захист
Видаліть сухі, хворі й старі пагони. Після опадання листя проведіть обробку фунгіцидами або бордоською сумішшю від грибкових хвороб. Для профілактики шкідників можна використати інсектицид "Актару".
Мульчування
Укладіть шар мульчі товщиною 7-10 см із хвойного опаду, кори сосни або кислого торфу. Це допоможе зберегти вологу, підтримати кислотність і захистити коріння від промерзання.
