Когда выкапывать морковь - как определить спелость и собрать урожай в правильное время

Не спешите выкапывать морковь сразу после первых заморозков — тогда она еще не успевает накопить сладость и полезные вещества. Оптимальный момент сбора легко определить по погоде и состоянию листьев.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким, сочным и хорошо хранился.

Когда лучше выкапывать морковь

Морковь рекомендуют собирать до первых сильных заморозков, когда температура держится около +5 °C. Именно тогда рост уже замедляется, а корнеплод становится сладким и насыщенным на микроэлементы. Если выкопать морковь слишком рано — она будет водянистой, менее ароматной и плохо хранится.

Учитывайте погоду

В теплую осень сбор можно отложить на 1-2 недели, чтобы морковь созрела.

Если прогнозируют заморозки ниже 0 °C, урожай лучше убрать заблаговременно.

Уборку проводите в сухую погоду, чтобы корнеплоды не прилипали к земле и лучше хранились.

Как определить спелость по листьям

Сигнал, что морковь готова к сбору:

нижние листья желтеют и подсыхают,

верхушка ботвы начинает полегать,

корнеплод плотный и насыщенного цвета.

После выкапывания не мойте морковь сразу — просто встряхните землю и оставьте подсохнуть несколько часов в тени. Храните в прохладном помещении при температуре +1...+3 °C, пересыпав песком или опилками — так она останется свежей до весны.

