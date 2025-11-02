Когда выкапывать морковь - как определить спелость и собрать урожай в правильное время

Оптимальное время для выкопки моркови — что важно знать
Не спешите выкапывать морковь сразу после первых заморозков — тогда она еще не успевает накопить сладость и полезные вещества. Оптимальный момент сбора легко определить по погоде и состоянию листьев.
Новини.LIVE рассказывает, когда именно стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким, сочным и хорошо хранился.
Когда лучше выкапывать морковь
Морковь рекомендуют собирать до первых сильных заморозков, когда температура держится около +5 °C. Именно тогда рост уже замедляется, а корнеплод становится сладким и насыщенным на микроэлементы. Если выкопать морковь слишком рано — она будет водянистой, менее ароматной и плохо хранится.
Учитывайте погоду
- В теплую осень сбор можно отложить на 1-2 недели, чтобы морковь созрела.
- Если прогнозируют заморозки ниже 0 °C, урожай лучше убрать заблаговременно.
- Уборку проводите в сухую погоду, чтобы корнеплоды не прилипали к земле и лучше хранились.
Как определить спелость по листьям
Сигнал, что морковь готова к сбору:
- нижние листья желтеют и подсыхают,
- верхушка ботвы начинает полегать,
- корнеплод плотный и насыщенного цвета.
После выкапывания не мойте морковь сразу — просто встряхните землю и оставьте подсохнуть несколько часов в тени. Храните в прохладном помещении при температуре +1...+3 °C, пересыпав песком или опилками — так она останется свежей до весны.
