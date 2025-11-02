Видео
Оптимальное время для выкопки моркови — что важно знать

Дата публикации 2 ноября 2025 10:01
обновлено: 09:39
Когда выкапывать морковь - как определить спелость и собрать урожай в правильное время
Человек собирает урожай моркови в саду. Фото: Freepik

Не спешите выкапывать морковь сразу после первых заморозков — тогда она еще не успевает накопить сладость и полезные вещества. Оптимальный момент сбора легко определить по погоде и состоянию листьев.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким, сочным и хорошо хранился.

Когда лучше выкапывать морковь

Морковь рекомендуют собирать до первых сильных заморозков, когда температура держится около +5 °C. Именно тогда рост уже замедляется, а корнеплод становится сладким и насыщенным на микроэлементы. Если выкопать морковь слишком рано — она будет водянистой, менее ароматной и плохо хранится.

Учитывайте погоду

  • В теплую осень сбор можно отложить на 1-2 недели, чтобы морковь созрела.
  • Если прогнозируют заморозки ниже 0 °C, урожай лучше убрать заблаговременно.
  • Уборку проводите в сухую погоду, чтобы корнеплоды не прилипали к земле и лучше хранились.

Как определить спелость по листьям

Сигнал, что морковь готова к сбору:

  • нижние листья желтеют и подсыхают,
  • верхушка ботвы начинает полегать,
  • корнеплод плотный и насыщенного цвета.

После выкапывания не мойте морковь сразу — просто встряхните землю и оставьте подсохнуть несколько часов в тени. Храните в прохладном помещении при температуре +1...+3 °C, пересыпав песком или опилками — так она останется свежей до весны.

Мы уже писали о том, кто имеет право убирать сухостой и какие последствия ждут нарушителей.

Ранее объясняли то, когда лучше срывать калину и как ее хранить.

Подробнее рассказывали о том, какие осенние грибы безопасны для сбора.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
