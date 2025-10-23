Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Можно ли собирать поваленные ветки у дороги — что говорит закон

Можно ли собирать поваленные ветки у дороги — что говорит закон

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:08
обновлено: 16:47
Можно ли убирать поваленные деревья или ветки возле дорог в Украине - какое наказание предусмотрено
Сломанная ветка на земле. Фото: iStockphoto

В Украине нельзя самостоятельно забирать поваленные деревья или сухие ветки возле трасс. Это имущество государства или общины, и за его незаконный сбор предусмотрен штраф или даже уголовная ответственность.

Новини.LIVE объясняет, кто имеет право убирать сухостой и какие последствия ждут нарушителей.

Реклама
Читайте также:

Кто отвечает за деревья вдоль дорог

Согласно закону "Об автомобильных дорогах", за зеленые насаждения возле трасс отвечают:

  • государственные органы — если это дороги общего пользования;
  • местные администрации — если дороги расположены в пределах населенных пунктов.

Именно эти структуры могут выдавать официальные разрешения на уборку или обрезку деревьев. Работы выполняют только подрядные компании с лицензией и договором.

Почему нельзя рубить деревья самостоятельно

Лесополосы вдоль дорог входят в полосу отвода автодорог и находятся на балансе Служб автомобильных дорог. Любое удаление деревьев возможно только после экспертной оценки и оформления лесорубного билета. Полученная древесина принадлежит государству, а ее стоимость компенсируется через оплату работ или поступает в бюджет.

Какое наказание предусмотрено

Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, незаконная рубка или сбор древесины влечет за собой:

  • административную ответственность — штраф и возмещение убытков;
  • гражданскую — требование вернуть или компенсировать незаконно добытую древесину;
  • уголовную — в случае масштабного ущерба или повторного нарушения.

Мы уже писали о том, разрешено ли хозяевам рубить деревья на своем пае.

Ранее объясняли то, в каких случаях закон позволяет обрезать соседские ветки и как избежать конфликта.

Подробнее рассказывали о том, как определить аварийность дерева на участке всего в два шага.

закон дороги деревья советы наказание
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации