Можно ли убирать поваленные деревья или ветки возле дорог в Украине - какое наказание предусмотрено

Сломанная ветка на земле. Фото: iStockphoto

В Украине нельзя самостоятельно забирать поваленные деревья или сухие ветки возле трасс. Это имущество государства или общины, и за его незаконный сбор предусмотрен штраф или даже уголовная ответственность.

Новини.LIVE объясняет, кто имеет право убирать сухостой и какие последствия ждут нарушителей.

Реклама

Читайте также:

Кто отвечает за деревья вдоль дорог

Согласно закону "Об автомобильных дорогах", за зеленые насаждения возле трасс отвечают:

государственные органы — если это дороги общего пользования;

местные администрации — если дороги расположены в пределах населенных пунктов.

Именно эти структуры могут выдавать официальные разрешения на уборку или обрезку деревьев. Работы выполняют только подрядные компании с лицензией и договором.

Почему нельзя рубить деревья самостоятельно

Лесополосы вдоль дорог входят в полосу отвода автодорог и находятся на балансе Служб автомобильных дорог. Любое удаление деревьев возможно только после экспертной оценки и оформления лесорубного билета. Полученная древесина принадлежит государству, а ее стоимость компенсируется через оплату работ или поступает в бюджет.

Какое наказание предусмотрено

Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, незаконная рубка или сбор древесины влечет за собой:

административную ответственность — штраф и возмещение убытков;

гражданскую — требование вернуть или компенсировать незаконно добытую древесину;

уголовную — в случае масштабного ущерба или повторного нарушения.

Мы уже писали о том, разрешено ли хозяевам рубить деревья на своем пае.

Ранее объясняли то, в каких случаях закон позволяет обрезать соседские ветки и как избежать конфликта.

Подробнее рассказывали о том, как определить аварийность дерева на участке всего в два шага.