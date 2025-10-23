Можно ли убирать поваленные деревья или ветки возле дорог в Украине - какое наказание предусмотрено

Можно ли собирать поваленные ветки у дороги — что говорит закон
В Украине нельзя самостоятельно забирать поваленные деревья или сухие ветки возле трасс. Это имущество государства или общины, и за его незаконный сбор предусмотрен штраф или даже уголовная ответственность.
Новини.LIVE объясняет, кто имеет право убирать сухостой и какие последствия ждут нарушителей.
Кто отвечает за деревья вдоль дорог
Согласно закону "Об автомобильных дорогах", за зеленые насаждения возле трасс отвечают:
- государственные органы — если это дороги общего пользования;
- местные администрации — если дороги расположены в пределах населенных пунктов.
Именно эти структуры могут выдавать официальные разрешения на уборку или обрезку деревьев. Работы выполняют только подрядные компании с лицензией и договором.
Почему нельзя рубить деревья самостоятельно
Лесополосы вдоль дорог входят в полосу отвода автодорог и находятся на балансе Служб автомобильных дорог. Любое удаление деревьев возможно только после экспертной оценки и оформления лесорубного билета. Полученная древесина принадлежит государству, а ее стоимость компенсируется через оплату работ или поступает в бюджет.
Какое наказание предусмотрено
Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, незаконная рубка или сбор древесины влечет за собой:
- административную ответственность — штраф и возмещение убытков;
- гражданскую — требование вернуть или компенсировать незаконно добытую древесину;
- уголовную — в случае масштабного ущерба или повторного нарушения.
