Чи можна збирати повалені гілки біля дороги — що каже закон

Чи можна збирати повалені гілки біля дороги — що каже закон

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:08
Оновлено: 16:47
Чи можна забирати повалені дерева або гілки біля доріг в Україні - яке покарання передбачене
Зламана гілка на землі. Фото: iStockphoto

В Україні не можна самостійно забирати повалені дерева або сухі гілки біля трас. Це майно держави чи громади, і за його незаконне збирання передбачено штраф або навіть кримінальну відповідальність.

Новини.LIVE пояснює, хто має право прибирати сухостій і які наслідки чекають порушників.



Хто відповідає за дерева вздовж доріг

Згідно із законом "Про автомобільні дороги", за зелені насадження біля трас відповідають:

  • державні органи — якщо це дороги загального користування;
  • місцеві адміністрації — якщо дороги розташовані в межах населених пунктів.

Саме ці структури можуть видавати офіційні дозволи на прибирання або обрізання дерев. Роботи виконують лише підрядні компанії з ліцензією та договором.

Чому не можна рубати дерева самостійно

Лісосмуги вздовж доріг входять до смуги відведення автошляхів і перебувають на балансі Служб автомобільних доріг. Будь-яке видалення дерев можливе тільки після експертної оцінки та оформлення лісорубного квитка. Отримана деревина належить державі, а її вартість компенсується через оплату робіт або надходить у бюджет.

Яке покарання передбачене

Згідно зі статтею 105 Лісового кодексу України, незаконна рубка або збір деревини тягне за собою:

  • адміністративну відповідальність — штраф і відшкодування збитків;
  • цивільну — вимогу повернути або компенсувати незаконно здобуту деревину;
  • кримінальну — у випадку масштабної шкоди або повторного порушення.







Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
