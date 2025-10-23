Чи можна забирати повалені дерева або гілки біля доріг в Україні - яке покарання передбачене

Зламана гілка на землі. Фото: iStockphoto

В Україні не можна самостійно забирати повалені дерева або сухі гілки біля трас. Це майно держави чи громади, і за його незаконне збирання передбачено штраф або навіть кримінальну відповідальність.

Новини.LIVE пояснює, хто має право прибирати сухостій і які наслідки чекають порушників.

Реклама

Читайте також:

Хто відповідає за дерева вздовж доріг

Згідно із законом "Про автомобільні дороги", за зелені насадження біля трас відповідають:

державні органи — якщо це дороги загального користування;

місцеві адміністрації — якщо дороги розташовані в межах населених пунктів.

Саме ці структури можуть видавати офіційні дозволи на прибирання або обрізання дерев. Роботи виконують лише підрядні компанії з ліцензією та договором.

Чому не можна рубати дерева самостійно

Лісосмуги вздовж доріг входять до смуги відведення автошляхів і перебувають на балансі Служб автомобільних доріг. Будь-яке видалення дерев можливе тільки після експертної оцінки та оформлення лісорубного квитка. Отримана деревина належить державі, а її вартість компенсується через оплату робіт або надходить у бюджет.

Яке покарання передбачене

Згідно зі статтею 105 Лісового кодексу України, незаконна рубка або збір деревини тягне за собою:

адміністративну відповідальність — штраф і відшкодування збитків;

цивільну — вимогу повернути або компенсувати незаконно здобуту деревину;

кримінальну — у випадку масштабної шкоди або повторного порушення.

Ми вже писали про те, чи дозволено господарям рубати дерева на своєму паї.

Раніше пояснювали те, в яких випадках закон дозволяє обрізати сусідські гілки та як уникнути конфлікту.

Детальніше розповідали про те, як визначити аварійність дерева на ділянці лише у два кроки.