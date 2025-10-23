Чи можна забирати повалені дерева або гілки біля доріг в Україні - яке покарання передбачене

Чи можна збирати повалені гілки біля дороги — що каже закон
В Україні не можна самостійно забирати повалені дерева або сухі гілки біля трас. Це майно держави чи громади, і за його незаконне збирання передбачено штраф або навіть кримінальну відповідальність.
Новини.LIVE пояснює, хто має право прибирати сухостій і які наслідки чекають порушників.
Хто відповідає за дерева вздовж доріг
Згідно із законом "Про автомобільні дороги", за зелені насадження біля трас відповідають:
- державні органи — якщо це дороги загального користування;
- місцеві адміністрації — якщо дороги розташовані в межах населених пунктів.
Саме ці структури можуть видавати офіційні дозволи на прибирання або обрізання дерев. Роботи виконують лише підрядні компанії з ліцензією та договором.
Чому не можна рубати дерева самостійно
Лісосмуги вздовж доріг входять до смуги відведення автошляхів і перебувають на балансі Служб автомобільних доріг. Будь-яке видалення дерев можливе тільки після експертної оцінки та оформлення лісорубного квитка. Отримана деревина належить державі, а її вартість компенсується через оплату робіт або надходить у бюджет.
Яке покарання передбачене
Згідно зі статтею 105 Лісового кодексу України, незаконна рубка або збір деревини тягне за собою:
- адміністративну відповідальність — штраф і відшкодування збитків;
- цивільну — вимогу повернути або компенсувати незаконно здобуту деревину;
- кримінальну — у випадку масштабної шкоди або повторного порушення.
